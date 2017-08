Lähipäevad on sajused ja tugeva tuulega

Reede öösel laieneb vihmasadu üle Eesti ning kohati on sadu tugev ja võib olla äikest. Puhub kagu- ja lõunatuul 4 kuni 7, rannikul kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 13 kuni 17 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul sajab vihma, Eesti lääne- ja lõunaservas on võimalik äike. Kagu- ja lõunatuul puhub 3 kuni 8, Soome lahel puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhusooja on 15 kuni 18 kraadi.

Hommikupoolik on vihmane, pärastlõuna sajuhoogudega, rohkem on sajuhoogusid Ida-Eestis. Võimalik on ka äike. Puhub edela- ja läänetuul 7 kuni 12, rannikul puhanguti 15, Liivi lahe ääres 17 meetrit sekundis. Õhusooja on 18 kuni 22 kraadi.

Õhtu on paiguti vihmahoogudega, Virumaal on võimalik äike. Tugev edela- ja läänetuul ulatub puhanguti 15, rannikul 17 meetrini sekundis. Õhusooja on 16 kuni 19 kraadi.

Nädalavahetuseks jääb madalrõhkkond Soome ja jagab Eestisse vihmahooge. Lõõtsub tugev edelatuul, puhangud ulatuvad 18 meetrini sekundis, pühapäeval võib tuul veel tugevam olla. Sooja on öösiti 15 ja päeval 20 kraadi lähedal.

Esmaspäeval madalrõhkkonna haare lõdveneb, öösel on sajuhooge harva, kuid päev on hoovihmadega. Teisipäev peaks ilusam tulema - kõrgrõhuhari toob päikese välja, rahustab tuule ja tõstab temperatuuri üle 20 kraadi.