Politsei- ja piirivalveameti enampakkumine: kopter, lennuk ja laev

Politsei-ja piirivalveamet (PPA) paneb oksjonile helikopteri, seirelennuki ja reostustõrjelaeva ning nende lisavarustuse, sest tehnika on amortiseerunud ning tarvidus on uutsete töövahendite järele.

2016. aasta 13. septembril toimunud valitsuse nõupidamisel otsustati toetada politsei- ja piirivalveameti eraldada seirelennuki soetamiseks lisavahendeid 660 000 euro ulatuses, kuid tingimusel, et siseministeerium võõrandab vähemalt samas mahus varasid. Vajaliku summa kokku saamiseks planeeritakse maha müüa vananenud ja vähe rakendust leidvad õhusõidukid ning nendega seonduv varustus.

Hariliku väärtuse tuvastasid lennusalga valdkonna spetsialistid. Arvestades turuhindasid määrati helikopter Enstrom 480B väärtuseks 350 000 ja lennuki L-410 omaks 200 000 eurot. Lisaks müüakse ministeeriumi poolt seatud summa saavutamiseks muudki, näiteks 100 000 eurot maksev mereseiresüsteem Star Safire III.

Võõrandamisele läheb ka teine L-410 lennuk, kuid sellele avalikku pakkumist ei kuulutata ning see annetatakse SA-le Eesti Lennundusmuuseum, eesmärgiks talletada piirivalve pärandit ja propageerida noorte hulgas lennundust.

Alus “Kati” kaks saatust: jätk reostustõrjes või uusraud

Reostustõrje võimekusega laev L-202 “Kati” on ehitatud 1966. aasta Ida-Saksamaal ja PPA kasutuses alates 2002. aastast, kui selle kinkis Eesti piirivalvele Rootsi valitsus. Praeguseks ei vasta L-202 oma vanuse, tehniliste näitajate ja seisukorra tõttu enam teenistuslikele vajadustele.

Tellitud tehnilise ülevaatuse ja hindamise akti alusel tuvastati, et Kati-laadsete laevade hinnad on turul 165 000 euro kandis. Ekspertide hinnangul pole L-202 pardal olevate reostustõrjevahendite vastu suurt huvi oodata ning arvestada tuleb asjaoluga, et osad seadmed on laevakere külge keevitatud. Seetõttu pole varustuse eemaldamine otstarbekas ja alus tahetakse müüa täiskomplektsena reostustõrjelaeva nime all.

Veesõiduki vastu on tundnud huvi Eesti Mereakadeemia, aga ainult olukorras, kui seda ei suudeta müüa ja toimub utiliseerimine. Nende soov oleks laevalt saada enda õppelaborite sisustamiseks erinevaid osasid ja detaile.

Siseministeerium valmistab augustikuu esimeses pooles ette vastavasisulise otsuse, mille alusel antakse politsei- ja piirivalveametile volitus võõrandamise menetluse läbiviimiseks. Uus lennuk ja laev valmivad Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahendite kaasabil ning hankelepingujärgselt 2018. aasta teises kvartalis.