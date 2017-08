Tallinnast Tartusse võib uue tee valmimisel jõuda kuni 17 minutit kiiremini

Praegu on Tallinna-Tartu maantee ametlik pikkus 186 km ning kiiremat, suvist 110 km/h piiranguga teed on 40 km jagu. Kui järgida kiiruspiiranguid, võtab suveajal pealinnast Tartusse jõudmine aega täpselt kaks tundi. 2022. aastaks rajatakse kiiremat, kuni 120 km/h sõitu võimaldavat teed 40 km jagu juurde, mille tulemusel lüheneb kogu maantee ca 181 km pikkuseks.

Juhul, kui ka 110 km/h piirkiirusega maanteelõikudele kehtestataks 120 km/h kiirusepiirang, mis projekteerimistingimustes ette olid antud, tuleks kokku 80 km maanteed kiirusel 120 km/h. Teoreetiliselt võimaldaks see Tallinna-Tartu maanteel kasvanud kiirusepiirangu ja kahanenud teepikkuse tulemusel jõuda ühest linnast teise ühe tunni ja 47 minutiga.

See arutluskäik on muidugi puhtalt teoreetiline, sest praegugi on maanteeamet kehtestanud kiirematele lõikudele suviseks piiranguks 110 km/h, mitte 120 km/h, ehkki teed on ehitatud sellise võimekusega. Kas uued lõigud suurema kiirusepiirangu saavad, see otsustatakse teelõikude valmimisel tehtava liiklusohutusauditi tulemusel.

Maanteeameti peadirektor Priit Sauk tõdeb, et praegu kehtivate määruste ja nõuete järgi on juba valmis ehitatud kiirtee lõikude piirkiiruseks tõepoolest 120 km/h ja samasugune kiirusepiirang on projekteerimisel ette antud ka uutele lõikudele, ent kuivõrd tee valmimiseni on veel mitu aastat aega, saab tegelikku liiklusohutust hinnata alles siis, mis lubaks piirkiiruse otsustada.

"Kui kõik on hästi, siis tõenäoliselt võib ka 120 km/h lubada," möönab Sauk siiski.

Samuti võivad selleks ajaks olla kasutusele võetud elektroonilised tablood, mis muudavad lubatud kiirust vastavalt tee-, ilmastiku- jm ohuolukordadele, näiteks suurte metsloomade lähenemise korral.

Praegu kiirematel teelõikudel kiiruskaamerad puuduvad, neid ei pruugi tulla ka uutele lõikudele. "Uuele lõigule kaameraid veel kavandatud pole," ütlebki Sauk, selgitades, et kaamerad on paigutatud eeskätt ristmikele, asulatesse jm liiklusohtlikumatele kohtadele, kus on oluline sõitjate liikluskäitumist ohjes hoida.

Tallinna-Tartu maantee ehitustööd, mille tulemusel Tallinnast Mäoni kuni 120 km/h sõita saab, peaksid valmima 2022. aastaks.