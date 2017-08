Nikolai Degtjarenko asub juhtima Maardus loodavat Savisaare liitu

"Mulle tehti Edgar Savisaare toetusel ettepanek asuda Savisaare liidu etteotsa Maardus," ütles Degtjarenko BNS-ile saadetud pressiteates. "Seoses sellega lahkun Maardu volikogu Keskfraktsioonist ja panen maha fraktsiooni aseesimehe volitused. Sellele vaatamata säilitan Keskerakonna liikmelisuse ning oma meeskonnaga olen ustav nendele ideaalidele, mida kuulutas Keskerakond just Savisaare juhtimisel."

Degtjarenko sai neli aastat tagasi toimunud linnavolikogu valimistel Maardus kolmanda tulemuse kõikide kandidaatide seas ning teise tulemuse Keskerakonna nimekirjas saadud häälte arvu põhjal.

"See samm on minu jaoks sunnitud ning see on dikteeritud nendest dramaatilistest sündmustest, mis on toimunud Keskerakonna ridades pärast partei looja Savisaare faktilist eemaldamist erakonna juhtimisest," lausus Degtjarenko. "Ma ei saa leppida partei funktsionääride silmakirjaliku poliitikaga, kes sõnades vannuvad ustavust Savisaarele, aga tegudes tõid ta ohvriks oma taltsutamatule võimuahnusele."

Maardu voliniku sõnul on Savisaar rohkem kui üks ajalooline isik, ta on sümbol eesti-ja venekeelsetele valijatele Eestis. "Keskerakond Edgar Savisaare juhtimisel tõi oma ridadesse paljusid vene poliitikud ning sai stabiilselt suurema osa venekeelsete valijate häältest Eestis," rääkis ta.

"Erakonda toetati alati tema sotsiaalmajandusliku programmi tõttu, soovi eest arendada koostööd Venemaaga, Balti riikide militariseerimise vastustamise eest. Keskerakondlased kaitsesid vene kooli Eestis, kritiseerisid pidevalt kodakondsuse seadust, keeleseadust. Täna on osa parteieliidist muutnud oma positsiooni 180 kraadi ja on valmis müüma oma põhimõtteid isikliku poliitilise kasu nimel. Õnneks on ka tänasel päeval Savisaarel toetajaid Keskerakonna ridades, mis eriti tähtis - nad ei ole reetnud Savisaare poliitika põhimõtteid, on valmis töötama kõigi Eesti elanike heaks, julgelt ja järjekindalt kaitsma oma positsiooni, mis on lähedane ja arusaadav nii venelastele kui eestlastele," sõnas Degtjarenko.