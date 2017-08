Muutkiirustega elektroonilised tablood võivad tulla juba uuest aastast

Maanteeamet loodab, et riigikogu võtab veel tänavu vastu seaduse, mis lubaks võtta kasutusele muutuvate kiiruspiirangutega elektroonilised tablood. Amet soovib neid juba uue aasta algul Tallinna-Pärnu maanteel katsetama asuda, hiljem peaksid need tulema ka Tallinna-Tartu maanteele.

Maanteeamet on juba pikalt oodanud seadusemuudatust, mis võimaldaks elektroonilised tablood kasutusele võtta. Praegu seadus neid ei võimalda, seetõttu on ka kiiruspiirangute muutmine aeganõudev ja kohmakas ega arvesta kiiresti muutuvate oludega, millele elektroonilised tablood reageerida suudaksid.

Nii näiteks saaks paduvihma, kiilasjää, madala õhutpäikese või metsast maanteele läheneva suuruluki korral anduritega varustatud elektroonilist kiirusmärki vajadusel muuta.

"Andurid metsas, kui näitavad metslooma lähenemist, kes tahab üle tee minna, siis tehnika võtab lubatud kiirust maha, näidates märkidel kiiruspiirangut," toob maanteeameti peadirektor Priit Sauk näiteks.

Andurid on kohaldatud märkama suurulukeid - metssigu, metskitsi, põtru. Ehkki loomade jaoks on maanteele kavandatud ka ökoduktid, ei taipa või julge kõik loomad neid kasutada, nõnda satub neid ikka teele.

Samamoodi aga võib muutuda ohtlikuks sõita 90 km/h tohutu tuisu, kiilasjää või paduvihmaga - anduritega varustatud märk teeb kiirusesse vastava korrektuuri ja kohandab lubatud kiiruse oludele vastavaks.

Samavõrd aga võib heade ilmaolude korral kiirust tabloode abil ka tõsta.

"Me loodame selle jõustumist veel sellel aastal, sest sellel aastal oleme käivitanud juba projekti Tallinn-Pärnu-Uulu maanteel koos Läti kolleegidega ja sellele trassile tuleb päris suures koguses muutuva teabega liiklusmärke. Me tahame nad juba järgmise aasta alguses panna tööle, nii et selle seadusemuudatuse loodame me saada juba selle aasta sees korda," ütleb Sauk.

Kui katsetused loodetud tulemusi annavad, plaanitakse liiklusjuhtimiskeskusest reguleeritavad elektroonilised tablood panna ka juba Tallinna-Tartu maantee äärde ja Tallinna ringteele.