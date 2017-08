Allikas: Mueller kasutab juurdluses suurt vandemeeste kogu

Kriminaaljuurdluse puhul tavaline vandemeeste kogu kasutamine annab märku sellest, et Mueller ja tema uurijate meeskond kavatsevad lähinädalatel ja -kuudel küsitleda tunnistajaid ja nõuda dokumente.

Vandemeestekogu kasutamine on tavapärane abinõu, mis ei anna tunnistust tõenäolisest kriminaalsüüdistusest või selle nõudmisest.

Esialgu on ebaselge, kas ja kuidas Washingtoni vandemeeste kogu on seotud Virginia osariigis Alexandrias tegutseva teise kogu tööga, mida kasutatakse info kogumiseks Trumpi endise rahvusliku julgeoleku nõuniku Michael Flynni kohta.

Muelleri meeskonna pressiesindaja sellekohasele e-mailile ei vastanud.

Muelleri toetumine suurele vandemeeste kogule on loogiline samm juurdluses, arvestades, et see on prokuröride traditsiooniline meetod info kogumiseks, lausus Washingtoni advokaat Jacob Frenkel.

Trump advokaadid on öelnud, et ei ole teadlikud vandemeeste kogu olemasolust ning neil pole andmeid, mis viitaks, et president on föderaaljuurdluse all.

"Mis puudutab uudiseid föderaalse vandemeeste kogu osas, siis mul ei ole põhjust uskuda, et president on juurdluse all," ütles tema advokaat John Dowd.

Presidendi erinõunik Ty Cobb kinnitas, et ei ole teadlik sellest, et Mueller on hakanud uut vandemeeste kogu kasutama.

"Vandemeeste kogu teemad on tavaliselt saladus," ütles Cobb. "Valge Maja toetab kõike mis kiirendab ausalt tema töö järeldusi ... Valge Maja on pühendunud tegema täielikult koostööd härra Muelleriga.

Pole teada, millised tunnistajad vandemeeste kogu ette kutsutakse.

Justiitsministeerium nimetas Muelleri, kes töötas enne FBI juhi kohale asumist prokurörina Washingtonis, eriprokuröriks mais pärast seda, kui Trump vallandas FBI direktori James Comey. Mueller on seejärel kokku pannud meeskonna kümnetest uurijatest, kelle seas on endisi ja praegusi justiitsministeeriumi töötajaid, kellel on kogemusi rahvusvahelise altkäemaksuvõtmise, organiseeritud kuritegevuse ja finantspettuste küsimustes.

Uurijad on võtnud nüüd luubi alla ka Trumpi ja tema lähikondsete majandussuhted Venemaaga.

Majandussuhete võrk võib pakkuda konkreetsema tee võimaliku süüdistuse jaoks, kui venelaste ja Trumpi kampaania võimalik salajane koostöö mulluse USA presidendikampaania ajal, ütlesid juurdlusele lähedalseisvad allikad CNN-le.

Tähelepanu majandussuhetele ei ole jäänud tähelepanuta ka Trumpi poolt. President on hoiatanud leheusutluses, et tema äritegevus on piir, mida uurijad ei tohiks ületada.