Leedu loodab LNG Baltimaade ühisturu loomises kokkuleppeni jõuda

Leedu peaministri välispoliitikanõuniku Deividas Matulionise sõnul võimaldaks LNG ühisturu loomises ühisele arusaamale jõudmine taotleda Euroopa Komisjonilt toetust kõigile Balti riikidele.

"Meie eesmärk on jõuda viimaks kokkuleppele regionaalse LNG turu loomise osas nõnda, et kõik kolm riiki sellest huvitatud oleks," ütles Matulionis. "Meil on oma terminal, eestlastel on omad plaanid ja siis on ka Inčukalnsi hoidla Lätis," lisas ta.

Niinimetatud LNG-ringreisi käigus kohtusid Eesti, Läti ja Leedu peaministrid mais Paldiskis, Juunis Leedus Klaipėdas ning saab lõpu tuleval reedel asetleidva kohtumisega Lätis Inčukalnsis.

Eelmisel kohtumisel Klaipėdas teatas Leedu peaminister Skvernelis üllatuslikult, et Leedu hinnangul võiks Eesti keskmise suurusega LNG-terminali rajada.

Matulionise sõnul ei ole Leedu positsioon muutunud ning nad tahavad jätkuvalt ühist LNG turgu, kus oleksid nii Leedu ja Eesti terminalid ning Läti Inčukalnsi hoidla. "Inčukalnsi maagaasihoidla täiendaks turgu, sest madalama hinnaga suveperioodil ostetud gaasi saaks hoiustada Lätis talveni, millal gaasi hinnad kerkivad," märkis ta.