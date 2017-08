Sessions: lekkeid puudutavate uurimiste hulk on Trumpi ajal kolmekordistunud

USA justiitsminister Jeff Sessions hoiatas reedel, et president Donald Trumpi administratsioonist lähtuvate lekete hulk on vapustavalt suur.

Sessions lubas hakata rakendama karme meetmeid inimeste suhtes, kes avalikustavad salajast või tundlikku rahvuslikku julgeolekut puudutavat informatsiooni.

"Ma olen väga nõus presidendiga ja mõistan kõige karmimalt hukka lekked, mis õõnestavad meie valitsuse võimet seda riiki kaitsta," lausus Trumpi tugeva surve all olev Sessions.

Minister lisas, et neljale inimesele on juba esitatud süüdistus ebaseaduslikus salajase materjali avaldamises või föderaaltöötajatega toimunud kontaktide varjamises. Ta märkis, et lekkeid puudutavate aktiivsete uurimiste hulk on Trumpi ametisseastumise eelse ajaga võrreldes kolmekordistunud.

"Me võtame seiskukoha. See lekitamise kultuur peab lõppema," märkis Sessions.