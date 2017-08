Tallinna valimisliidud on eriarvamusel koostöö suhtes Edgar Savisaarega

Keskerakonna endise esimehe Edgar Savisaare kinnitusel on tema valimisliit nõus tegema koostööd kõigiga. Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõisa initsiatiivil kokku kutsutud valimisliit Tegus Tallinn on koostöö osas sama meelt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mõis selgitas, et nende idee on kaotada opositsiooni ja koalitsiooni piiritlemine volikogus ning linna juhitakse vastavalt sellele, kui palju keegi valimistel hääli on saanud. Probleemi Savisaarega koostöös ta ei näe.

"Me oleme otsekohesed inimesed. Kui me saame koostööd teha pärast valimisi, siis me saame koostööd teha ka enne valimisi. Ei ole niimoodi, et enne valimisi räägime, millise hullu kolliga on tegemist ja pärast oleme temaga nagu armsad kaisukarud kahekesi. Nii me ei kavatse käituda," rääkis Mõis.

Linnapea kohal Tegus Tallinn aga Savisaart ei näe.

"Vähemalt meie valimisliidu positsioonilt ta küll ei sobi. Me tahame noort, ergast ja tegusat linnapead. /.../ Ka mina olen olnud linnapea, aga ka mina pean ennast liiga vanaks, et olla Tallinna linnapea," ütles Mõis.

Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik välistab koostöö Savisaare valimisliiduga.

"Meie tahame muuta Tallinna linna juhtimise mudelit, mille tänase mudeli autor on Edgar Savisaar. Kuidas me teeme koostööd inimesega, kes tegelikult ei ole nõus oma põhimõtetest taganema? Me nüüd ütleme, et hakkame välja juurima korruptsiooni, siin iga aasta tuleb järjest ja järjest uusi linnaametnikke, kes on korruptsiooniga vahele jäänud ja nüüd me tahame selle ära muuta ja meil on partneriks inimene, kes selle on loonud," arutles Vaba Tallinna Kodaniku esinumber Erik Vest.

Valimisliit Tegus Tallinn tegi valimisliidule Vaba Tallinna Kodanik ettepaneku koostööks. Vesti sõnul tahavad nemad nüüd täpsemalt teada, kellega ja millist koostööd Tegus Tallinn veel kavandab.

"Et me saaksime aru, kui palju nemad on valmis tegema koostööd inimestega, kes võib-olla on korruptsioonis süüdi mõistetud või kriminaalkorras karistatud. Meie välistame sellise koostöö. See on üks kõige olulisemaid punkte, kas me jõuame koostööle või ei jõua," rääkis Vest.

Kahe valimisliidu kohtumine toimub esmaspäeval.