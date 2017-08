Fotod ja video: Europol kutsub postkaartide abil kurjategijaid koju

Europoli postkaardid on osa algatusest, millega üritatakse tabada Euroopa tagaotsitavamaid kurjategijaid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kaardid on saadetud 21 riigist ning igaüks neist on suunatud kindlale kurjategijale.

Iga postkaart on ainulaadne ka kujunduse poolest. Neid kaunistavad riikide tuntuimad sümbolid, millega on seotud ka kaardile kirjutatud tekst. Näiteks Eesti kaardile on joonistatud Skype'i kujundus, mida katab kiri: "Kallis Ernest! Me oleme üritanud sind kätte saada, aga sa pole mõnda aega netis käinud. Palun võta meiega ühendust! Parimat, politsei!"

Kaardiga otsitakse taga 32-aastast Ernest Gammerit, kes pussitas 2010. aastal Tallinnas ööklubi juures teist meest ning tekitas talle raskeid kehavigastusi. 2013. aastal määras kohus talle neli aastat vanglakaristust.