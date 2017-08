Hilise marjade valmimise tõttu kannatavad enim väikekasvatajad

Tartumaal Haaslava vallas tegutsev Aran Farming on Eesti suurim katmikalal maasikakasvataja. Ehkki ettevõtte juhi Paavo Otsuse sõnul arvutatakse tulud ja kulud kokku hooaja lõpul, tunnistas ta "Aktuaalsele kaamerale", et investeeringuteta tootmistehnoloogiasse jääks saak ja kasum napiks.

"Kindlasti me saime väikese edumaa tänu kasvuhoonetele küll. Me saime teistest umbes 3-4 nädalat varem, kuna kasvuhoones on temperatuur oluliselt kõrgem ja marjad valmisid kiiremini. Avamaapõldudel valmis saak alles juuli lõpus. Kuu aega oleks kaotanud ja ilmastikust tulenevalt oleks väga palju saaki läinud rikki," rääkis Otsus.

"Maasikad õitsesid hästi pikalt ja ka saagiperiood on hilisem. Saak tuleb tasapisi ehk ei ole sellist tüüpilist saagi tippu nagu meil tavaliselt on, mis tähendab seda, et ei tule korraga väga palju saaki ja hind ei lähe väga alla," selgitas maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi aianduse dotsent Ulvi Moor.

Eesti aiandusliidu tegevjuhi Raimond Strastini hinnangul võiks tulevikus marja- ja sealhulgas maasikahooaja pikendamise õnnestumisel marju senisest enam ka eksportida.

Kuivõrd statistikaameti andmetel imporditi 2015. aastal Eestisse ligi 59 tuhat tonni ja eksporditi vaid 1500 tonni puuvilju ja marju, eeldab suurem ekspordivõimekus Strastini sõnul ka tootmistehnoloogiate innovatsiooni.

"Kas me seal konkurentsivõimelised oleme, on teine asi. Aga Skandinaavias või Kesk-Euroopas kindlasti võiks olla. Kes ikkagi saaki sai sel aastal, sel õnnestus seda müüa ka natuke kõrgema hinna eest kui tavapäraselt. See aasta näitab ka seda, et tunnelkasvatusel võiks Eestis olla päris korralikku perspektiivi, aga tegemist on jällegi üsna mahuka investeeringuga," selgitas Strastin.