Elektroonilised liiklusmärgid muudavad piirkiiruseid

Tartu maantee uuel neljarealisel lõigul peaks kolme aasta pärast sõita saama kiirusega 120 km/h. Tegemist on esimese kiirteega Eestis, kus nii kõrge kiirus oleks võimalik. Kuigi neljarealiseid teid on praegu Eestis rohkemgi, pole neil täidetud kõik nõudmised, mis lubaks sõita kiiremini kui 110 km/h, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Liiklusekspert Villu Vane sõnul ei tohiks kiirteel olla jalakäijate liiklemist ning kiirteel ei tohiks olla aeglaseid sõidukeid nagu traktorid, mopeedid.

"Kiirteel peaksid olema kõik ristumised eri tasapinnas, kiirteel ei tohi olla vasak- ja tagasipöördeid samas tasapinnas ning need peaksid olema eri tasapinnas. Kiirteel peaks olema välistatud loomade sattumine teele ning olema välistatud sõiduki sattumine vastassuunda," märkis ta.

Kiirusepiirangu muutusi on oodata ka Pärnu maanteel Ääsmäe lõigul, kuhu maanteeamet tahab paigaldada elektroonilised liiklusmärgid. Kui ilmastikuolusid näitavad tablood on juba olemas, siis uued liiklusmärgid kasutavad andmeid piirangute vastavaks muutmiseks.

ITS projektijuht Kristjan Duubas ütles, et seni kasutatakse neid seireandmeid teede hooldamiseks ja liiklejate informeerimiseks, kuid nüüd on neid andmeid võimalik muutuvate liiklusmärkide jaoks kasutada.

"Kui ilmaolud on väga kehvad, on võimalik kiirust vähendada. Kui ilmaolud on pehmel talvel head, siis on võimalik ka lubada suuremat kiirust. Need lahendused on üldiselt kõik suhteliselt kallid, mistõttu on neid tasuv rakendada teelõikudel, kus on suured liiklussagedused," ütles ta.

Elektroonilised liiklusmärgid lisab maanteeamet Pärnu maanteele järgmisel aastal. Kas sellised muutlikud liiklusmärgid tulevad ka teistele teedele, sõltub testperioodist järgmise aasta alguses.