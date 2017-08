Ujumisalale sattuvad lohesurfarid tekitavad ohtlikke olukordi

Suvi toob randade lähistele ujujate kõrval ka lohesurfarid ja skuutrijuhid, kelle ohtlik käitumine paneb aga muretsema rannavalve ning kuigi ujumisalad on tähistatud poidega, on siiski tekkinud ka ohtlikke olukordi.

Ohutuse eest rannaalal vastutav G4S on mures, sest seda, kuidas lohesurfarid poidega tähistatud ujumisalale sõidavad, tuleb tihti ette, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Iga päev pole surfajatele sobivat tuult, aga kui seda on, on kohe ka rikkumisi. Samuti satub ujujate alale skuutreid. Väga ohtlik on aga ujuda alal, mis jääb väljapoole poisid, sest seal on lohesurfareid palju.

G4S rannavanem Liis Palits märkis, et kõik oleneb kiirusest, aga lõpptulemus võib olla väga traagiline ehk see võib lõppeda ka ujuja surmaga.

Pärnu surfikeskuse juhataja Erki Soosaar töötas aastate eest ise välja reeglid, mis surfikoolituse läbijaile põhjalikult selgeks tehakse ja tavaliselt nemad ujumisalale ei satugi.

"Muud sõitjad, kes Pärnu tulevad, nad võibolla ei tutvu selle reeglistikuga ja lähevad tsooni sisse. Alati ei ole ise ka kohe vees olemas, et neid korrale kutsuda. Ma ise soovitaksin rannavalvel see asi jäädvustada, teha pilt, seejärel tulla surfikeskuse juurde ja paluda see surfar veest välja kutsuda ja sel moel ta korrale kutsuda. Muid variante ei ole," nentis Soosaar.

"Tegelikult me oleme käinud surfikeskuses rääkimas ja ka nemad teavad selle asja tõsidust. Tõsi on ka see, et nemad oma klubi liikmetega ja koolitajad teevad ka suurt tööd selle nimel, et selliseid rikkumisi ei toimuks," märkis Palits.