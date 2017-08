Setode uus ülembsootska on Piret Torm-Kriis

Kriis lubas tõsta seto keele rääkimise külades taas ausse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

24. seto kuningriigipäeva keskmes olidki sel korral seto külad, kes tutvustasid end rahvale oma väljapanekutega. Toimusid ka traditsioonilised meistrite võistlused, kus selgitati muuhulgas välja parimad sõira- ja leiva küpsetajad, aga ka seto traditsioonilise tantsu, karguse ja kasatski tantsijad. Kuningriigipäeva lõpetas meeleolukas sõjaväe paraad.

"Kõige tähtsam asi on seto keel. Ma tahan, et Setomaal räägitaks seto keeles, et need inimesed, kes on setod ja kes siin elavad, et nad räägiks seto keeles. Preagu on Setomaal väga keerulised ajad. Haldusreform," nentis ta.

Tulevane Seto vald hakkab kuuluma Võrumaa alla. Kriis seda ülearu ei dramatiseeri.

"Mina ei ole poliitiline ülembtsootska. Selle jaoks on teised inimesed, kes teevad neid otsuseid. Ülembtsootska sõna ei ole seal väga tähtis. Minu jaoks on tähtsad need asjad, mis on olnud seto kultuuris ja ajaloos," kinnitas Kriis.