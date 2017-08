Parteid kaasavad valimiskampaaniasse varasemast enam sotsiaalmeediat

Oma nime all kohalikel valimistel kandideerivad parlamendierakonnad on alustanud või alustamas valimiskampaaniat. Võrreldes eelmiste valimistega kasutavad erakonnad rohkem sotsiaalmeedia võimalusi ja lubavad kokku hoida kampaaniakulusid.

Keskerakonnal on käimas välikampaania ning tänavakohtumistel tuleb keskerakondlastel vastata küsimustele ka Edgar Savisaare-Olga Ivanova valimisliidu kohta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Keskerakondlane Raimond Kaljulaid märkis, et partei eksjuhi valimisnimekiri on kindlasti Keskerakonna konkurent, kuid tema isiklikult peab suuremaks konkurendiks ikka Reformierakonda.

"Ma arvan, et Keskerakonna põhikonkurendiks nendel valimistel on ikkagi Reformierakond, kellega meil on väga põhimõttelised eriarvamused," nentis ta.

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur jätab valimiste põhirivaali nimetamata. Reformierakondlaste plakatid on omavalitsustes väljas ja erakonna suvepäevalistele tutvustati bussi, millega esimees üle-eestilisele tuurile läheb. Kampaania põhiteema on ühinenud omavalitsused.

"Kuidas inimesed saavad edaspidi uutes tingimustes hakkama. Millised on punktid, mis omavalitsustes alles jäävad, mis saab väiksematest valdadest. Aga nagu alati tegelikult kohalike valimiste puhul, on esikohal kohalikud probleemid," ütles ta.

Tallinnas keskenduvad nii Reformierakond kui ka sotsiaaldemokraadid tulevikuvisioonile. Sotside plakatid on linnas üleval, kuid peasekretäri Kristen Kanariku sõnul on see eelkampaania, kõrghetki on oodata septembris ja oktoobris.

"Kampaania on ikkagi omavalitsustes mõneti erinev. See sõltub kohapealsetest oludest ja kohapealsed sõnumid erinevad ikka väga palju. Ka Tartu ja Tallinna sõnumid võivad üksteisest erineda," märkis ta.

EKRE alustab oma kampaaniat algaval nädalal. Oma nimekirjaga minnakse välja pooltes omavalitsustes.

Riigikogu EKRE fraktsiooni esimehe Martin Helme sõnul keskendutakse suurtele omavalitsustele.

"Me keskendume suurtele omavalitsustele. Loomulikult suured linnad, maakonnakeskused ja ka lihtsalt suured omavalitsused. See ei tähenda, et meil väikestes ei tule nimekirju, kuid see on see, mis meie jaoks on oluline," kinnitas Helme.



Isamaa ja Res Publica Liidu plakatid tulevad tänavatele alates 21. augustist. IRL kavatseb kampaanias kasutada rohkem sotsiaalmeedia võimalusi.

IRL-i peasekretär Priit Sibul ütles, et sotsiaalmeedia, mis enamuse inimeste elus võtab rohkem aega ja pakub uusi võimalusi on aktiivsemalt kasutusel kui varasematel kordadel.

"Aga ka traditsiooniline kampaania - plakatid ja telekampaania," kinnitas Sibul.

Ükski erakond ei soovinud veel kampaania maksumust nimetada. Samuti tõdesid kõik, et valimisnimekrijad ei ole veel lukku löödud. Valimised toimuvad 15. oktoobril.