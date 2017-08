Kohalikel valimistel saab tänavu osaleda rekordarv EL-i kodanikke

Oktoobris toimuvatel kohalikel valimistel Eestis on valimisõigus rekordarv teistest Euroopa Liidu riikidest pärit kodanikel, kokku 27 855. 2013. aasta valimistel oli neid inimesi 17 675.

Arv on suurem muuhulgas seetõttu, et seekord on valijate ring suurem - valida saavad ka 16-17-aastased.

Siseministeerium saatis lõppeval nädalal teatise rahvastikuregistri järgsele elukoha aadressile Eestis elavatele Euroopa Liidu kodanikule, kellel on õigus hääletamisest osa võtta.

Teatisega informeeritakse lähenevatest valimistest, inimese õigusest hääletada ja kandideerida, viimast saab teha juhul, kui inimene on kandidaatide registreerimise viimaseks päevaks saanud 18-aastaseks, ütles ERR-ile siseministeeriumi pressiesindaja.

Kõige enam elab ametlikult teistest liikmesriikidest pärit kodanikke Tallinnas - 15 665, kogu Harjumaal 17 411. Tartumaal on neid inimesi 4427, Ida-Virumaal 1405, Valgamaal 1147, Pärnumaal 1118, Saaremaal 443, Lääne-Virumaal 348, Läänemaal 338, Viljandimaal 315, Raplamaal 281, Järvamaal 168, Võrumaal 141, Jõgevamaal 122, Põlvamaal 109 ja Hiiumaal 82.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse järgi on hääletamisõigus on Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kelle elukoht on kantud Eesti rahvastikuregistrisse.

Riigi valimisteenistus eraldas sel nädalal maakonna valimisjuhtide töö korraldamiseks 150 000 eurot. Jaoskonnakomisjonide ning valla- ja linna valimiskomisjonide tegevust rahastatakse kohalikest eelarvetest.

Esialgsetel andmetel on sel aastal valimisjaoskondi 560. 2013. aasta kohalike valimiste ajal oli üle Eesti avatud 582 jaoskonda.