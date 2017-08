Ruussaar ja Samost: Pence tõi Eestisse Trumpi sõnumi

Samost rääkis, et Pence oli eelkõige Trumpi kõneisik. "Igas esinemises ja intervjuus alustas ta: president Trump saatis mind ütlema," märkis Samost.

Samosti sõnul pole kahtlustki, et Pence sõnum visiitidel oli suunatud Venemaale ja vastuseks Venemaa agresiivsetele sammudele, nende hulgas õppusele Zapad.

Trumpi administratsiooni sanktsioonid Venemaa vastu meenutavad Samosti hinnagul oma karmuselt Ronald Reagani aega.

Ainar Ruussaar nentis, et Gruusia on õnnetus olukorras, kuna seal on lisaks USA tankidele okupeeritud alal kohal ka Vene tankid. Ta tõi esile Pence sõnu, et ei saa leppida olukorraga, kus Vene tankid pargitud Gruusia territooriumile.

"Grusiinidest on kahju, kuna jutt nende NATO-sse võtmisest on jub aniiöelda habemega," nentis Ruussaar. Ta tõi esile ka Pence sõnad, et Gruusial on probleeme sõnavabadusega. "Mis osaliselt ka õige."

Saadet saab kuulata siit:

http://vikerraadio.err.ee/v/samost_ja_ruussaar/saated/a25965f7-9bac-4550-8840-02d2fc45d819/samost-ja-ruussaar