Regionaalhaigla tahab uut kopteri maandumisplatsi

PERH tegi esmaspäeval sotsiaalministeeriumile haigekassa seaduse muutmise eelnõu kooskõlastamisel ettepaneku, milles peab põhjendatuks, et helikopteri maandumisplatsi rendisumma leitakse haiglatele täiendavalt.

Kopteriplatsi rahastus võiks toimuda haigekassa kaudu ning omakorda valmisolekutasu kaudu, kirjutas PERH-i juhatuse esimees Agris Peedu. Lähiajal on PERH-il kavas parkimismaja ehitamiseks kontsessioonimenetlust alustada.

Regionaalhaigla pakub reanimobiiliteenust ja seekaudu ka koostöös politsei- ja piirivalveametiga helikopteriga patsiendivedu. Regionaalhaiglat teenindab endiselt lastehaigla kinnistul asuv amortiseerunud maandumisplats. Samuti ei vasta see maandumisplats rahvusvahelistele standarditele, et tagada kriitiliste patsientide kiire ja sujuv jõudmine laste- või regionaalhaiglasse. Aastas on regionaalhaiglas keskmiselt 125 maandumist.

Nii lastehaigla kui ka regionaalhaigla juhtkonnad jagavad seisukohta, et tarvis on ehitada uus maandumisplats. Optimaalne lahendus oleks see rajada mitmekordse parkimismaja katusele, millelt oleks väga hea ligipääs liftiga maa-alusesse tunnelisse, mis ühendab lastehaiglat ja regionaalhaiglat, märkis regionaalhaigla juht.