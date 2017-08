Hiina kutsus Põhja-Koread langetama "arukat otsust"

"Tuleks kasuks, kui Korea Demokraatlik Rahvavabariik langetaks õige ja aruka otsuse," ütles Hiina välisminister Wang Yi Manilas pärast kohtumist Põhja-Korea välisministri Ri Hong-yoga.

Wang Yi selgitas, et kutsus Põhja-Koread pidama kinni ÜRO resolutsioonidest ning lõpetama "rahvusvahelise üldsuse hea tahte provotseerimise" raketistartide ja tuumakatsetustega.

Wangi sõnul kutsus ta Pyongyangi "säilitama rahu ja hoiduma ÜRO resolutsioonide rikkumisest".

Ühtlasi kutsus Wang Ühendriike ja Lõuna-Koread lõpetama "olukorra pingestamist" Korea poolsaarel ning märkis, et kõik pooled peaksid jätkama läbirääkimisi.

"Meie eesmärk on tuua Korea poolsaare tuumaküsimus uuesti kõnelustelauale ning leida läbirääkimiste teel lahendus, kuni on saavutatud poolsaare tuumavabadus ja stabiilsus," rääkis Hiina välisminister.

Trump "hindab" Hiina ja Venemaa toetust Põhja-Korea meetmetele

USA president Donald Trump tunnustas laupäeval Hiina ja Venemaa toetust USA koostatud eelnõule Põhja-Korea suhtes täiendavate sanktsioonide kehtestamiseks ning ütles, et hindab nende toetust.

"President hindab Hiina ja Venemaa koostööd resolutsiooni vastuvõtmise tagamisel," märkis Valge Maja pärast sanktsioonide ühehäälset heakskiitmist ÜRO julgeolekunõukogus. "President jätkab koostööd liitlaste ja partneritega, et suurendada diplomaatilist ja majanduslikku survet Põhja-Koreale, et see lõpetaks oma ähvardava ja destabiliseeriva käitumise."

Trumpi rahvusliku julgeoleku nõunik rõhutas Põhja-Korea ohtu

Trumpi rahvusliku julgeoleku nõunik H.R. McMaster rõhutas laupäeval Põhja-Koreast tulenevat ohtu.

McMaster ütles intervjuus telekanalile MSNBC, et Trumpi on põhjalikult teavitatud strateegiast Põhja-Korea suhtes.

Pinged Pyongyangiga kasvasid seoses kahe mandritevahelise ballistilise raketi katsetusega.

McMaster rõhutas Trumpi administratsiooni seisukohta, et laual on kõik variandid, nende seas ka sõjalise löögi andmine. Ta möönis samas, et sõda läheks väga kalliks maksma.

"Seega, see, mida me peame tegema, on teha kõik selleks, et avaldada survet sellele režiimile, avaldada survet Kim Jong-unile ja tema lähikondlastele, et nad jõuaksid järeldusele, et tuumavabaks muutumine on nende huvides," sõnas julgeolekunõunik.

McMaster võttis sõna ajal, mil välisminister Rex Tillerson viibib Filipiinidel, et osaleda ASEAN-i tippkohtumisel, mil üheks keskseks teemaks on Põhja-Korea.

Tillersonil ei ole selle ürituse raames plaanis kohtuda oma Põhja-Korea kolleegi Ri Yong-hoga.

ÜRO julgeolekunõukogu kiitis laupäeval heaks uue sanktsioonideresolutsiooni, mis suurendab veelgi majandussurvet Põhja-Koreale, et see naaseks läbirääkimistele oma raketiprogrammi üle.