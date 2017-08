Ratas ei välistanud Tallinnas koalitsiooni Savisaare valimisliiduga

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas ütles sügisesi kohalike omavalitsuste valimisi kommenteerides, et erakond on valmis tegema koostööd kõigi valimiskünnise ületanud erakondadega.

Tallinnas ei välista Ratas koostööd ka Edgar Savisaare valimisliiduga, kui võimalikel koalitsiooniläbirääkimistel jõutakse ühiste arusaamadeni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Keskerakond läheb nendel valimistel välja oma nimekirjaga. Kõik teised valimisliidud ja nimekirjad on heas mõttes konkurendid. Keskerakond läheb Tallinnas võitma. Keskerakond on neljal korral saavutanud absoluutse enamuse ja ka seekord lähme seda saavutama. See on saavutatav, valimised on pingelised. See, kes pärast moodustab koalitsiooni, sõltub sellest, missuguseid ideid saab üks või teine erakond koalitsiooniläbirääkimistel panna lauale ja kokku leppida. Ei ole ühtki eelistatumat nimekirja või erakonda. Keskerakond võtab väga tõsiselt Tallinnas valimisi," selgitas Keskerakonna esimees.

"Aktuaalne kaamera" küsis, et kui absoluutset enamust Tallinnas ei tule, siis kas pole välistatud võimalus, et minnakse koalitsiooni Edgar Savisaare valimisliiduga.

"Keskerakond pole kunagi välistanud midagi ja me ei välista ka ühegi teise erakonnaga koalitsiooni tegemist. See sõltub sellest, kui palju on seal sees meie ideesid tasuta huvialaharidusest, tasuta toitlustusest koolis ja lasteaias, eakate toetuseni 100 euroni," vastas Ratas.

"Nii et ka selle valimisliiduga on see koalitsioon täiesti mõeldav?" täpsustas AK ajakirjanik.

"Keskerakond teeb koalitsiooni nende erakondadega peale valimisi, kellega me suudame kõige paremini oma programmilisi seisukohti kaitsta."

"Aga valimisliitudega?"

"See on Tallinna linna elanike otsus, kas valimisliidud pääsevad üle valimiskünnise või mitte."

"Kui pääsevad, siis kas lähete?"

"Kui pääsevad üle künnise, siis Tallinna elanikud on andnud oma poolehoiu, et nad on volikogus esindatud."

"Nii et Keskerakonnas mingit välistamist ei tehta, ka valimisliitudele koalitsiooni puhul?"

"Keskerakond on teinud selle nelja aastaga koostööd näiteks sotsidega Tallinna linna juhtimisel. Selge on see, et kõige suurem konkurent nendel valimistel on pealinnas Reformierakond. Keskerakond teeb nendega koostööd, kes on volikokku valitud ja kellega saame oma programmi ellu viia."

"Kas Savisaarega on see mõeldav?"

"Seda, kes saavad volikogusse, seda otsustab Tallinna elanik."

"Aga kui saab?"

"Siis see sõltub läbirääkimistest teiste erakondadega, kellega me teeme koalitsiooni."