ERR Moskvas: Vene analüütikud loodavad, et USA sanktsioonides on "auke"

Ohtu on sattunud ka Kremli jaoks tähtis projekt ehk gaasitoru Nord Stream 2. Vene ekspertide arvates jätkavad Euroopa ettevõtted koostööd Venemaaga, kuid arvestavad seejuures, et võivad sattuda USA võimude huviorbiiti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vähem kui kuu on möödas Vladimir Putini ja Donald Trumpi kohtumisest, aga lootus kahe riigi suhete paranemiseks on juba päris kadunud. Kongressis vastu võetud ja president Trumpi poolt alla kirjutatud seadus ähvardab mitte ainult Vene ettevõtteid, vaid ka nende Euroopa partnereid.

"Seaduse praegune sõnastusviis, ja just seda me praegu kritiseerime, annab loa sihtida USA sanktsioonidega Euroopa ettevõtteid ja nende koostööd Vene partneritega. Sanktsioonid ei ole üksnes USA, vaid kõikide ettevõtete vastu, kes osalevad Vene eksporditorustiku ehituses, parenduses või moderniseerimises," selgitas Saksamaa Ida-Euroopa majandussuhete koja esimees Michael Harms.

Vaevalt, et uus piirang peatab gaasitorustiku Nord Stream 2 ehitust, mis peaks valmis saama kahe aasta pärast. Küll aga võivad piirangud ehitamist aeglustada.

"Iga konkreetse tehingu, iga konkreetse sammu puhul, olgu see Nord Stream või midagi muud, püüab Saksa osapool saada USA nõusolekut või lubadust, et takistusi ei tehta," nentis maailmamajanduse ja rahvusvahelise suhete instituudi teadur Natalja Toganova.

Saksamaal on Venemaaga koostöö toetajad veendunud, et ameeriklased tahavad mitte ainult Vene gaasi Euroopa turult välja pressida, vaid asendada selle oma veeldatud maagaasiga

"See on vastuvõetamatu, et Washington otsustab Euroopa energiatarnete üle ja et eurooplased peavad ostma kallist vedelgaasi ja kaotama osa konkurentsivõimest," sõnas Harms.

Venemaal loodetakse Euroopa kompaniide ja USA dialoogile.

"Selles versioonis, mis oli vastu võetud ja Donald Trumpi allakirjutatud, on märkus meie torustikkude kohta, et need otsused tehakse liitlastega dialoogis. Ja see tähendab, et isegi nendes sanktsioonides, mis on juba vastu võetud, on teatud aukud ja väljapääsud, et neid küsimusi lahendada," sõnas Venemaa valitsuse analüütikakeskuse osakonna asejuht Irina Pominova.

Mis ähvardab sanktsioonide rikkujaid, näitab Siemensi juhtum. Vene võimud saatsid elektrijaamadele mõeldud Siemensi gaasiturbiinid Krimmi, kuigi see oli vastupidine leppes kokkulepitule. Siemens andis oma Vene partnerid kohtusse ja teatas, et katkestab koostöö Venemaaga energeetika valdkonnas.

USA sanktsioonide oht paneb paljusid "uroopa ärimehi selle juhtumi peale mõtlema

"Ma arvan, et Saksa kompaniid nüüd hakkavad töötama nende takistustega arvestades. Näiteks Siemens aastal 2016 - neil on käive 80 miljardit eurot. Venemaal oli 1,2 miljardit, aga USA-s 16 miljardit," rääkis teadur Toganova.

Ehk siis kokkuvõtteks - ei midagi isiklikku, ainult äri.