Weekendi festival tekitas politseile varasemast vähem tööd

Weekend tõi Pärnusse umbes 25 000 elektroonilise tantsumuusika austajat 42 riigist. Ja maailmakuulsuste kõrval astusid üles ka Eesti oma tegijad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Politseile tähendas festival suurt tööd ja vastutust, õnneks möödus kõik tõsisemate intsidentideta.

"Alaealisi käis meil majast läbi kolme päevaga umbes poolsada. Kokku toimetati siia, käis läbi 200 inimest umbes. Need ei ole ainult need, kes midagi tegid, need on ka need, kes pealt nägid või siis näiteks olid ise kannatada saanud," selgitas Pärnu politseijaoskonna juht Andres Sinimeri.

Küsimusele, kas narkootikumidega oli palju probleeme, vastas politseijuht järgnevalt: "Jah, meil oli umbes 60-70 erinevat leidu. Ja meil on ka mõned kriminaalmenetlused alustatud, kus on tegemist olnud suure koguse narkootikumidega."

Pühapäeva keskpäeva paiku käis festivalialal tõsine töö. Rannaliiv oli juba sõelutud ja praht kõikjalt ära viidud. Kokku tegeleb koristamise ja asjade kokkupanemisega ligi 100 inimest.

"Nii palju peab ikka kohalikele elanikele tuska valmistama, et me läheme siit festivalilt kolm-neli päeva ära. Kuna see produktsiooni maht, mis Pärnu linna tuli, on üsna suur. Just liitsime kokku, et pisut üle 140 veoauto. Võtab aega, et tulla, võtab aega, et minna. Tänavuaastane publik oli kvaliteetsem, kui nii võib öelda. Eks eelmisel aastal oli suur kontroll. Politsei ja turvafirma on teinud head tööd mitu aastat järjest ja see viib pahalastel halvad mõtted peast loodetavasti. Eks natuke mängib rolli ka see, et piletihind on Eesti mõistes võrdlemisi kallis. Igaüks päris siia festivalile ei tule," kommenteeris Weekend Festival Balticu tegevjuht Hendri Lindal.

Politsei: nädalalõpp Pärnus oli töine, kuid möödus tõsisemate vahejuhtumiteta

Neljapäeval Pärnus alanud muusikafestival Weekend Baltic pea kahekordistas kolmeks päevaks linna elanikkonda, kuid vaatamata suurele rahvahulgale möödus nädalavahetus tõsisemate vahejuhtumiteta. Pärnu politseijaoskonna juht Andres Sinimeri tänas kõiki festivalikülastajaid, kes end viisakalt üleval pidasid ning kiidab kohalikke mõistva suhtumise eest, seisis politsei poolt pühapäeval edastatud pressiteates.

Kokku registreeriti Pärnu linnas neil päevil üle 20 kuriteo. Festivaliga on põhjust seostada umbes pooli. Nende seas olid vägivallakuriteod, suures koguses narkootilise aine omamised ning kaks joobes juhtimist. Sadakond alustatud väärteomenetlust olid peamiselt seotud alkoholi tarvitanud alaealiste või keelatud ainete tarvitamise või omamisega. Registreeriti mõned vargused ning avaliku korra rikkumised.

Politseijaoskonda tõid korrakaitsjad erinevatel põhjustel üle 200 inimese. Neist umbes poolsada olid alaealised ja valdavalt oli politseijaoskonda toimetamise põhjus alkoholijoove. Mullu oli jaoskonda toodud alaealisi poole rohkem. Kainenema viidi samuti ligi poolsada inimest, mida on sama palju kui eelmisel aastal.

Sinimeri sõnul on suurt rahvahulka arvestades ülalnimetatud numbrid ootuspärased. "Nagu eelnevatel aastatel olime ka tänavu nädalavahetuseks põhjalikult valmistunud. Kaasasime piisavalt lisajõudusid teistest prefektuuridest ning politseikadette ja abipolitseinikke, et tagada valmisolek kiireks reageerimiseks. Enamik olukordi sai lahendatud sõnajõuga ning piisas korrakaitsjate suhtlusest kodanikega. Ilmselt jäi nii mõnigi pahategu tegemata, sest politseid oli linnas näha ja tunda meie hinnangul piisavalt," rääkis ta.

Politseijuhi sõnul oli ääretult positiivne see, et alkoholi tarvitanud alaealisi oli silmnähtavalt vähem ning noored tõestasid, et pidutseda saab ka kainena. Ta kiitis ka turvaettevõtte tipptasemel meeskonda, kes hoolitsesid festivalialal turvalisuse eest.

"Ma tänan kõiki festivalikülastajaid, kes end viisakalt üleval pidasid ning kes pidutsesid ohutult. Samuti tänan kohalikke elanikke, kes oma mõistva suhtumisega suurfestivali edukale toimumisele kaasa aitasid,“ lisas Sinimeri.

Pärnu politseijaoskonnas ootavad omanikke nädalavahetusel linnast ja festivalialalt leitud esemed. Festivalialal leidude tagastamise eest vastutanud Pärnu teeninduse juht Annika Pärna sõnul oli tänavu kaotatud esemeid vähem kui mullu.

"Festivaliala politseitelgis tagastati omanikele jooksvalt enam kui pooled leidudest. Kõige rohkem kaotati kolme päeva jooksul pangakaarte, isikut tõendavaid dokumente, mobiiltelefone ja võtmeid. Praegu ootab jaoskonnas omanikku veel 13 mobiiltelefoni, kolm rahakotti, üks sülearvuti, üks nutikell ning mitmed autovõtmed,“ rääkis Pärna.

"Kindlasti tasub meie Facebooki lehelt üle kontrollida, kas leid on seal avaldatu hulgas. Kuna leitud esemeid lisandub ka järgnevate päevade jooksul, tuleks helistada leidude infotelefonil 444 6500 või 5308 6177," lisas ta.

Lääne prefektuuri Weekend festivalil kaotatud ja leitud esemete leht jääb avatuks kuni 16. augustini. Täpsemat infot leiab SIIN.