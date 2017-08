Pence kritiseeris väidet presidendiks kandideerimise ettevalmistustest

USA asepresident Mike Pence kritiseeris teravalt New York Timesi väidet, et ta valmistub kandideerima 2020. aastal presidendiks, kui president Donald Trump ei kandideeri.

New York Timesis pühapäeval ilmunud lugu "on häbiväärne ja solvav minule, mu perele ja kogu meie meeskonnale", ütles Pence avalduses, mille väljastas Valge Maja.

"Selles artiklis esitatud väited on kategooriliselt valed," lisas Pence.

Minu meeskond "suunab kõik meie püüdlused presidendi päevakorra edendamisele ja tema tagasivalimisele 2020. aastal", ütles asepresident.

New York Timesi artikkel räägib mitme vabariiklase püüdlustest 2020. aasta presidendivalimiste eel. Leht nimetab toimuvat "varikampaaniaks" ja toob esile Pence'i poliitilise ajakava ning aktiivse rahakogumise. Samas rõhutab leht, et mitu anonüümsust palunud nõunikku ütlesid, et Pence kandideerib vaid juhul, kui Trump seda ei tee.

Trump on andnud mõista, et kavatseb teiseks ametiajaks kandideerida, kuid tema ametiaja esimesed kuus kuud on olnud turbulentsed ja teda toetab umbes kolmandik ühendriiklastest.

New York Timesi lugu kritiseeris ka Valge Maja nõunik Kellyanne Conway, kelle sõnul valmistub Pence kandideerima 2020. aastal koos Trumpiga.

"Asepresident Pence on väga lojaalne, väga kohusetundlik ja äärmiselt efektiivne asepresident, väga aktiivne asepresident koos selle presidendiga," ütles Conway telekanalile ABC.

New York Timesi pressiesindaja Danielle Rhoades Ha ütles avalduses: "Oleme kindlad meie uudise täpsuses ning laseme lool rääkida iseenda eest."