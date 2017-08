Reinsalu tahab teha valitsusele ettepaneku muuta kooseluseadus kehtetuks

Riigikogu kiitis kooseluseaduse heaks 2014. aasta oktoobris. Justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) põhjendab ministeeriumi seisukohta sellega, et tänaseni pole vastu võetud kooseluseaduse juurde kuuluvaid rakendusakte, sest ei ole poliitilist üksmeelt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kooseluseaduse eelnõu autorid olid Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonna ridadest.

"Õigusriigis peab olema õigusselgus. Ja seda kooseluseadust ei ole sisustatud õiguslikult rakendusaktidega. 99 protsenti nendest õigussuhetest, mida see kooseluseadus, kui lepinguline seadus, endast võimaldab, on võimalik teha ka ilma selle seadusliku aluseta nii, et see samm on puhtalt õiguslik," selgitas Reinsalu.

"Erakondade seisukohad nendes asjades on ju teada olnud. Justiitsministeeriumi vaade on sellele selge ja ühemõtteline. Kindlasti sügisel seda arutatakse," lisas minister.

"Reformierakonna arvates on tegemist IRL-i meeleheitliku katsega tähelepanu otsida ja leida puhtalt enda poliitilistes huvides. Meile teadaolevalt ei ole ka praegusel koalitsioonil selllele eelnõule või ettepanekule mingit toetust. Nii, et on surnult sündinud ideega tegemist," kommenteeris Reformierakonna peasekretär Tõnis Kõiv.