Šoti mägiveised söövad puhtaks Kuressaare rannajoont

Kuressaares on tänavu taas ligi 40 linnalehma ja nendele loomadele on pandud vastutusrikas ülesanne - päästa kümned hektarid Kuressaare rannaala kinnikasvamisest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil on ju siin Kuressaares palju sellist ala, kus vohab roostik. Ja kuigi Kuressaare on mereäärne linn, siis mõnest kohast seda merd näha ei ole ja see roog on ees. Ja need suures alad on ka praktiliselt linnarahva poolt kasutusest väljas. Sealt see mõte tuligi, et tasapisi neid alasid hakata taastama," selgitas Kuressaare linna keskkonnaspetsialist Katrin Koppel.

Kuressaare linnal on kokku üle 10 kilomeetri rannajoont ja võimalik karjatatava ala suurus on umbes 300 hektarit. Praegu on karjatamisel sellest umbes neljandik, aga juba järgmisel aastal võib karjatatav ala suureneda veel 80 hektari võrra.

"See esimene aasta näitas, et siin on ikka tugev rookasv ja järgmisel aastal tuleb kindlasti varakumalt loomad peale tuua ja võib olla ka veidi rohkem," kommenteeris mägiveiste omanik Kairo Pilviste.

Praegused karjatamise rendilepingud on tehtud viieks aastaks ja siis vaadatakse veiste töötulemused üle.