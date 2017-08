Ajaleht: Rootsi endine rahandusminister asus peol liputama ja sõimlema

Ajaleht Aftonbladet kirjutas reedel oma allikatele viidates peost Stockholmi saarestikus, kus viibis umbes 60 inimest. Peamiselt oli tegu Rootsi majandus- ja poliitikaelus mõjukate inimestega, vahendas Yle.

Artikli kohaselt oli Mõõdukasse Koalitsiooniparteisse kuulunud endine minister Borg peol naisi hooradeks sõimanud ning muuhulgas ka enesepaljastusega tegelenud.

Kusjuures Aftonbladet avaldas oma artikli esialgu ilma, et oleks Borgi nimeliselt maininud. Nimi avalikustati alles pärast seda, kui Borg oli ise Facebookis oma käitumise eest vabandust palunud.

"Ma olin nädalavahetusel peol ja mul oli mäluauk. Ma ei joo rohkem kui paljud inimesed, kuid mul on olnud viimastel kuudel palju pingeid ning see on oma lõivu nõudnud. Ma olen pärast kuulnud, et käitusin väga ebasobivalt. Ma soovin siiralt vabandada kõigi ees, kellele see ebameeldiv oli. Ma olen oma käitumises väga pettunud ja kahetsen seda," kirjutas endine rahandusminister.

Uudis levis Rootsi sotsiaalmeedias kulutulena ning mitmed tuntud rootslannad olid Borgi käitumisest hämmingus.

"Tema käitumine ei sobi kokku 2017. aasta Rootsiga," teatas tuntud advokaat Elisabeth Massi Fritz.

"Alkoholis ei ole aineid, mis tekitaksid viha naiste vastu. Sellel, kui palju sa tööd teed, pole seost sellega, et sa võtad välja oma suguelundi ja häirid sellega teisi inimesi. See asi kas on sinus või siis ei ole," nentis omakorda kirjanik ja ajakirjanik Katarina Wennstam.

Borg ise kinnitas, et selline käitumine enam ei kordu, ning ta lubas otsida professionaalset abi ja tuge.

Politsei alustas eeluurimist

Rootsi politsei kinnitas, et on alustanud Borgi suhtes eeluurimist - võimalikud seadusesätted puudutavad seksuaalset ahistamist ja ähvardamist.

Samas rõhutati politseist, et kahtlustused Borgi vastu on hetkel veel väga ebaselged.

"Informatsioon sündmuste kohta on veel üsna ebamäärane. Mis täpsemalt on juhtunud ja millal? Me üritame sündmustes selgusele jõuda," selgitas Stockholmi politseijaoskonna juht Kristoffer Samsing.

Elukaaslane kaitses Borgi

Laupäeva õhtul võttis sotsiaalmeedias Borgi kaitseks sõna tema elukaaslane - PR-konsultant ja endine popstaar - Domina Peczynski.

"Mis peol juhtus? Keegi ei tea täpselt. Anders olevat juttude kohaselt üht koma teist teinud. Mina seda ei näinud ja Anders ei mäleta," kirjutas Peczynski. "Ma olin majast umbes 30 meetri kaugusel, kai läheduses, umbes 20 minutit. Sellel ajal juhtuski see, mis väidete kohaselt juhtus."

Peczynski sõnul olid peo peremees hiljem öelnud, et Borg oli tema ja tema kaaslanna suhtes ebasõbralik.

Borg astus tagasi, et ettevõtet negatiivsest tähelepanust säästa

Borg teatas laupäeva õhtul, et astub tagasi investeerimisfirma Kinnevik juhatuse aseesimehe kohalt ning loobub ka kohast Kinneviki omanduses oleva BIMA juhatuses.

Endise rahandusministri sõnul tegi ta ise algatuse tagasi astuda.

"Minu vabandus Facebookis käsitles minu ebasõbralikku käitumist. Seda ei peaks tõlgendama kui kuriteo ülestunnistust. Ma ei ole teinud midagi kriminaalset. Kolmandatelt osapooltelt pärit kuulujutud ja liialdused ei peaks viima kriminaalsüüdistusteni," selgitas ta ja märkis, et astub ametikohtadelt tagasi sooviga ettevõtteid negatiivsest tähelepanust säästa.

Borg oli Rootsi rahandusministriks aastatel 2006-2014 Fredrik Reinfeldti valitsuses.