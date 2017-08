Paldiski Põhjasadam oli üheksandat aastat järjest kahjumis

Paldiski Põhjasadama omanik Paldiski Sadamate AS on üheksandat aastat järjest kahjumis ning kokku küündib majandustegevusest saadud miinus juba pea poolesaja miljoni euroni.

Mullu oli kahjum 11 miljoni eurose müügitulu juures 3,14 miljonit, kirjutas Äripäev.

Paldiski Sadamate emafirma on Hollandi Antillidel registreeritud CNP Investment. Paldiski Sadamate nõukogu esimees Aleksei Mürisep on Äripäevale korduvalt kinnitanud, et firma omanik on Aleksei Tšulets.

Tšulets on Paldiski Sadamate nõukogu liige, Paldiski volikogus on esindatud temaga seotud valimisliit Põhjasadam.