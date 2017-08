Tillerson: Vene sekkumine USA valimistesse tekitas tõsist usaldamatust

Lisaks hoiatas Tillersoni sõnul ta Lavrovi, et Washington kaalub vastusammu Kremli korraldusele kärpida Venemaal olevate USA diplomaatiliste esinduste isikkoosseisu. Vastus antakse 1. septembriks, lausus USA välisminister.

"Venemaa sekkumine valimistesse oli kindlasti tõsine vahejuhtum. Arutasime seda kõnelustel, mis meil Lavroviga eile oli," ütles Tillerson esmaspäeval.

"Üritasin tal aidata mõista, kui tõsine see vahejuhtum oli ja kui tõsiselt see kahjustas suhteid USA ning ameerika rahva ja Vene rahva vahel, et see tekitas tõsist usaldamatust ning et me lihtsalt peame leidma mingi viisi sellega tegelemiseks," lisas ta.

Venemaa jõuliselt eitab väidet, mida toetavad USA luureametid, et Moskva üritas kallutada 2016. aasta USA presidendivalimisi need lõpuks võitnud Donald Trumpi kasuks.

Trump üritas süüdistust pisendada, kuid väidetavat sekkumist ümbritsev vastuolu heidab varju ilma selletagi pingelisele USA-Vene suhtele. USA juunis laiendas ning augustis tugevdas Venemaale kehtivaid sanktsioone ja Vene president Vladimir Putin andis juulis Washingtonile korralduse kärpida Venemaal USA diplomaatiliste esinduste isikkoosseisu 775 võrra.

"Ütlesin välisministrile, et me pole veel langetanud otsust, kuidas me vastame Vene palvele eemaldada USA diplomaatilist personali," lausus Tillerson.

"Küsisin mitu täpsustavat küsimust, et saada aimu mõttekäigust, millest lähtus meieni jõudnud diplomaatiline noot, kuid ütlesin neile, et vastame 1. septembriks," lisas USA välisminister. Ta viitas tähtajale, mille Moskva seadis esinduste isikkoosseisu vähendamisele.