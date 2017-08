Uus esilõimija peab suurimaks mureks eraldatust

"Inimesed on siin aastakümneid elanud. Kui kaua me räägime, et diskrimineerime neid, et neil pole võrdseid võimalusi? See on minu arust möödanik ja nüüd tuleks vaadata, kuidas olemas olevaid võrdseid võimalusi rohkem toetada. Keel on üks asi, mis aitab ühiskonnas võrdseid võimalusi saavutada. Eesti põhiprobleem on eraldatus. Alates haridussüsteemist eksisteerivad kogukonnad täiesti eraldi maailmades," lausub ta intervjuus Postimehele.