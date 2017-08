Navalnõi: tõenäosus, et mind tapetakse, on umbes 50 protsenti

Venemaa opositsioonipoliitik ütles USA telekanalile CBS antud intervjuus, et võimalus, et ta president Vladimir Putini kritiseerimise eest tapetakse, on umbes 50 protsenti.

CBS Newsi ajakirjanik Ryan Chilcote veetis Navalnõiga koos nädal aega ning jälgis, kuidas poliitik valmistus juunis toimunud korruptsioonivastasteks meeleavaldusteks. Üle kogu Venemaa tulid tänavatele tuhanded inimesed, kelle seas oli palju noori, kes kandsid muuhulgas plakateid kirjaga "Navalnõi 2018" ja hüüdsid, et Putin on suli. Rohkem kui 1000 inimest arreteeriti, nende seas ka Navalnõi, kes pidi kinnipidamisasutuses veetma 25 päeva.

Navalnõi on viimase viie aasta jooksul mõistetud kohtus kolm korda süüdi, sest sellisel viisil on Kreml maksnud kätte tema korruptsioonivastase aktivismi eest. 2014. aastal mõisteti nii Aleksei kui ka tema vend Oleg Navalnõi süüdi omastamises ning mõlemale määrati 3,5 aasta pikkune vabadusekaotus. Meeleavalduste tõttu vormistas kohus lõpuks Aleksei kohtuotsuse ümber, kuid Oleg peab endiselt vanglas olema.

Aleksei Navalnõi tunnistas CBS-ile, et tunneb end täielikult süüdi Olegi vanglakaristuse eest, sest Kreml otsustas teda režiimi vastu sõna võtmise eest karistada just tema venna kaudu.

"See on 100 protsenti kindel, et ta on vanglas seetõttu, et ta on mu vend. See on ainus põhjus," nentis opositsioonipoliitik.

Kuid nii, kuidas Aleksei Navalnõi mõju ühiskonnas on suurenenud, on ka tema enda vastu suunatud vägivald tõsisemaks muutunud. Eelmisel aastal ründasid teda ja tema kaaslasi Venemaa lõunaosas kasakad. Sellel aastal aga visati talle värvi näkku nii, et ta vajas silmavigastuse tõttu operatsiooni.

Navalnõi märkis, et talle kemikaali näkku viskamine oli režiimi töö. "See ründaja oli juhendatud ja palgatud valitsuse ning Putini administratsiooni poolt. Meil on selle kohta palju tõendeid," rõhutas ta.

Seni on paljud häälekad Putini kriitikud saanud surma või pidanud kodumaalt põgenema. Üle-eelmisel aastal tapeti Moskvas Kremli lähedal näiteks Navalnõi liitlane ja teine mõjukas opositsioonipoliitika Boriss Nemtsov.

Küsimusele, milline on tõenäosus, et ta oma tegevuse tõttu lõpuks pikemaks ajaks vangi pannakse, vastas Navalnõi järgnevalt: "Härra Putin otsustab sellised asjad ise ning keegi ei mõista, mis tema peas toimub."

Küsimusele, milline on tõenäosus, et ta poliitilise mõrva ohvriks langeb, oli tal isegi täpsem vastus. "Tõenäosus, et mind tapetakse, on kuskil 50 protsenti," nentis Navalnõi.