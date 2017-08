Teisipäeval jätkuva Savisaare protsessi kulg on prognoosimatu

Viimane istung juuni keskel lõppes sellega, et kohus kutsus altkäemaksu võtmises süüdistatavale 67-aastasele veteranpoliitikule kõrge vererõhu tõttu kiirabi, pärast mida veetis Savisaar mitu päeva haiglas.

Teisipäeval peaks jätkuma arutelu Savisaare terviseekspertiisi üle ning õhus on võimalus, et tema kaitsja või mõne teise süüdistava advokaat taotleb uue terviseekspertiisi tegemist. Sel juhul otsustab kohus, kas rahuldada taotlus või jätta senine kohtuarsti hinnang kehtima.

"Tänase seisuga ei oska me ette ennustada, millised taotlused ja tegevused teisipäevasel kohtuistungil võivad tulla. Kohtule ei ole täiendavaid taotlusi laekunud ning edasine menetlus selgubki kohtuistungi käigus," öeldi Harju maakohtust ERR-ile.

Terviseekspertiis vaidlustamise võimaluse vastu räägib asjaolu, et kohalikel valimistel oma valimisliiduga kandideeriv Savisaar püüab end näidata igati võitlusvalmina. Eelmise nädala neljapäeval jõudis Savisaar anda mitme tunni vältel anda pressikonverentsi ja vähemalt kolm pikemat intervjuud.

Ta on intervjuudes ja sotsiaalmeedia postitustes rõhutanud, et kui patoloogid ja kardioloogid on teda istungitel osalemiseks piisavalt terveks tunnistanud, siis tulebki valimistele oma mandaati uuendama minna.

Juunis kohtuarstina tunnistajapingis olnud Marika Väli lausus ekspertiisile tuginedes, et Savisaart võib järjest üle kuulata umbes 45 minutit kuni üks tund ja seejärel oleks vaja pidada umbes pooletunnine paus. Savisaare kuulamise aeg võib ka poolteist tundi olla, kui viimane sellega ise nõus on.

Keskerakond on kohtukulude hüvitamise peatanud

Juriidilise isikuna kohtu all olev Keskerakond on peatanud kohtukulude hüvitamise endisele esimehele Savisaarele. Mulluse majandusaasta aruande põhjal ulatusid partei juriidilised kulud ligi 170 000 euroni. Erakond pole avaldanud selle kulurea detailset jaotus, sealhulgas n-ö Savisaare osa selles.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles möödunud nädala valitsuse pressikonverentsil, et erakond on põhimõtteliselt valmis neid kulutusi edasi kandma, kuid see eeldab konkreetsete läbirääkimiste pidamist Savisaare ja tema kaitsjatega. Need kõnelused pole Ratase sõnul lõppenud ja maksed advokaatidele on peatatud.

Teiste süüdistatavate eeldatavad taotlused

Kui seni on protsessil tähelepanu kulunud Savisaarele, siis peagi peaks selguma see, mida taotlevad ülejäänud süüdistavad. Nädal tagasi ei saanud Postimees ametlikku kinnitust spekulatsioonile, et näiteks Villu Reiljan üritab prokuratuuriga minna kokkuleppele.

Endine keskkonnaminister ja kunagine Rahvaliidu esimees on eeldatavasti kogu protsessil ainus, kes süüdimõistmisel trellide taha läheks. Ta kannab pistise võtmise eest tingimisi vanglakaristust katseajaga. Süüdistuse järgi pani ta uue kuriteo toime katseaja jooksul ja kui kohus ta ka nüüd süüdi mõistab, tähendaks see reaalset vanglakaristust. Ka Keskerakond on avaldanud soovi lahendada süüasi kokkuleppega.

Eesti Päevaleht on kirjutanud, et eeldatavasti teeb Priit Kutseri kaitsja ettepaneku tema üle kohtupidamine otstarbekuse kaalutlusel lõpetada. Ning ilmselt teeb Alexander Kofkini esindaja Aivar Pilv ettepaneku Kofkin täielikult õigeks mõista.

Süüdistus

Riigiprokuratuur süüdistab Savisaart Tallinna eelarvevahendite kasutamises enda ja Keskerakonna huvides ehk omastamises suures ulatuses, ametiisikuna ja grupis, samuti neljas altkäemaksu võtmise episoodis, rahapesus ning Keskerakonnale suures ulatuses keelatud annetuse vastu võtmises. Keskerakond on süüdistuse saanud juriidilise isikuna.

Savisaarele altkäemaksu andmises on süüdistuse saanud ärimehed Aivar Tuulberg, Alexander Kofkin, Hillar Teder ja Vello Kunman .

Tallinna linnavolikogu esimeest Kalev Kallot süüdistatakse kaasaaitamises altkäemaksu andmisele ja võtmisele ning Savisaarele altkäemaksu vahendamises süüdistatakse ekspoliitik Villu Reiljani, samuti pidi kohtu ette astuma Põhja-Tallinna linnaosavanema endine asetäitja Priit Kutser.

Seitsme ametiisiku suhtes lõpetas prokuratuur kriminaalmenetluse aluse puudumise tõttu, kuna ametnike tegevus ei olnud kantud tahtlusest omastada linna vara erakonnale ega sellega seotud inimestele.

Savisaar peab asja näidispoomiseks

Nädalavahetusel kirjutas Savisaar sotsiaalmeedias, et protsessi näol on tegemist kunstlikult konstrueeritud põhjustega näidispoomisega.