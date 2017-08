Ukraina iseseisvuspäeva paraadist võtavad osa ka NATO sõdurid

Kiievi paraadile on saatnud sõdureid kokku kümme NATO riiki või sõbralikku liitlasriiki, vahendas defence-blog.com.

"Me kutsusime oma välispartnereid ja kolleege võtma osa Ukraina iseseisvuspäeva pidustustest. Kuus riiki on juba kutse vastu võtnud. Need on NATO liikmesriigid ja Gruusia," selgitas Poltorak.

Konkreetseid NATO liikmesriike minister ei loetlenud.

Plaanide kohaselt võtab paraadist osa 4500 Ukraina sõdurit, kellest 1000 on osalenud terrorismivastasel operatsioonil (ATO) Donbassis. Paraadil osalejatest antakse lahingus üles näidatud vapruse eest medal umbes 200 sõdurile.

Minister lisas, et paraadil on võimalik näha ka 70 erinevat tüüpi sõjatehnikat, kusjuures 25 masina puhul on tegu täiesti uute mudelitega.