Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik ja Tegus Tallinn alustasid kõnelusi

"Täna ei saa veel öelda, kas koostööni jõuame. Vaatasime läbi programmid ja meil on väga suur ühisosa, mis annab eelduse, et võiksime jõuda koostööni, aga see sõltub järgmistest kohtumistest. Igasse nädalasse on kavandatud uus kohtumine, augusti lõpuks või septembri alguseks saame välja öelda, kas see koostöö jõuab ühise valimisliiduni," rääkis Vest ERR-ile.

Esmaspäeval räägiti Vesti sõnul ka läbi, millised koostöövõimalused on teiste valimisliitudega ehk Edgar Savisaare omaga. Vest ütles, et Vaba Tallinna Kodanik ei soovi koostööd inimestega, kes on korruptsioonisüüdistusega kahtluse all.

Ettevõtjate Jüri Mõisa ja Urmas Sõõrumaa juhitav valimisliit Tegus Tallinn aga nii kategooriline ei ole ja lubab koostööd teha kõigiga. Linnapeana Mõis Savisaart aga ei näe.