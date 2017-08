Fotod: Iraani meespoliitikud tahtsid Mogheriniga koos selfie'it teha

Mogherini võttis osa president Hassan Rouhani ametisse nimetamise tseremooniast ning külastas ka Iraani parlamendi. Paljud parlamendi meessoost liikmed aga üritasid naissoost EL-i esindajaga koos foto ehk selfie't teha nin Mogherini ümber tekkis kiirelt suur parv rahvasaadikuid, vahendas BBC.

Fotod sellest, kuidas meessoost rahvasaadikud Mogherini ümber tunglevad, levisid nii Iraani kui ka välismaailma sotsiaalmeedias kulutulena ning tõid kaasa pilkamist ja meelepaha.

Paljud sotsiaalmeedia kasutajad märkisid, et rahvasaadikute käitumine oli häbiväärne ja alandav.

Rahvasaadik Alireza Salimi, kes selfie'de tegemisest osa ei võtnud, nimetas kolleegide käitumist "Lääne ees alistumiseks" ning märkis, et rahvasaadikute käitumist võib hakata uurima parlamendi eetikakomisjon. Komisjoni uurimise algatamiseks on vaja, et mõni rahvasaadik esitaks oma kolleegide peale kaebuse parlamendi solvamises.

Kui Salimi kriitika lähtus eelkõige asjaolust, et Euroopa Liit on kehtestanud Iraani vastu mitmeid sanktsioone ning EL-i esindaja ees sellisel viisil käitumine on alandav, siis sotsiaalmeedias põhjustas pilkamist kõige rohkem islamivabariigi rahvasaadikute innukas tunglemine, et tuntud naisterahvaga ühele fotole saada.

Ühes populaarses Twitteri-postituses näiteks võrreldakse Mogherini juhtumit stseeniga Itaalia filmist "Malena", kus hulk mehi üritab korraga Monica Bellucci poolt kehastatud daami sigaretti süüdata.

Teises postituses aga võrreldakse Iraani rahvasaadikuid seitsme päkapikuga, kes Lumivalgekest imetlevad.

Ahmed Mazani, kes oli üks Mogheriniga koos pildile jäänud poliitikutest, aga selgitas, et tunglemine oli põhjustatud sellest, et tseremoonia ajal ei olnud rahvasaadikutel lihtsalt võimalik väliskülalistega suhelda. Twitteri-kasutajaid parlamendiliikme selgitused aga eriti ei rahuldanud.