Adamson: Versobankis on suurpuhastus tehtud

Kuu aega Versobanki juhtinud Aivo Adamsoni sõnul on ettevõttes suurpuhastus tehtud ning saab tegeleda ettevõtte kasvatamisega.

"Pank on teinud läbi väga suure puhastuse, ka palju kontosid on kinni pandud," ütles Adamson BNS-ile ning märkis, et lisaks klientidele tundmisele peab pank ka sisuliselt klientide äritegevusest aru saama.

"Ikka tegeleme nõrkuste kõrvaldamisega ja ega me reklaami ei tee," lisas Adamson ning tunnistas, et rahapesuskandaal imidžile head ei teinud.

Kui möödunud aasta septembris kohustas Läti finants- ja kapitalituru komisjon (FKTK) Versobanki Läti kontoris tegevus lõpetada, siis tänavu juuli lõpus jõudsid pank ja FKTK kokkuleppele, mis lubab pangal teenuseid taas pakkuda. "See on hea areng, et Läti finantsinspektsiooniga kokkuleppele saime," sõnas Adamson.

Versobanki eesmärk on Adamsoni sõnul panga kvalitatiivne kasvatamine. "Meie eesmärk ei ole makseid vahendada, vaid kvalitatiivselt kasvada – pakkuda faktooringut, muid teenuseid," lisas ta.

Panga bilansimahud on mõnevõrra suurenenud. "Kui enne oli bilansimaht ligi 300 miljonit eurot, mis vähenes vahepeal kõigest 180 miljonile, siis praegu on ligi 220 miljonit eurot," ütles Adamson.

Aivo Adamson asus Versobanki juhatuse esimeheks juuli alguses. Jaanuaris lahkus panga juhi kohalt Riho Rasmann, mis järgnes Versobanki seostamisele suuremahulise rahapesuskeemiga, mille käigus liikus panga kontodelt aastatel 2013-2014 läbi üle 205 miljoni euro musta raha.

Versobanki puhaskasum langes mullu 72 protsenti 1,3 miljonile eurole, kokku teenis pank 2016. aastal pangandustegevusest 8,8 miljonit eurot, aasta varem 10,16 miljonit.