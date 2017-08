Saksa kaitseminister: kaitsekulutuste tõstmine pole seotud Trumpiga

Sotsiaaldemokraatide (SPD) juht Martin Schulz, kes on liidukantsler Angela Merkeli peamiseks rivaaliks septembrikuistel valimistel, ning SPD parlamendifraktsiooni juht Thomas Oppermann avaldasid pühapäeval Funke Mediengruppe ajalehtedes arvamusartikli, milles lükkasid tagasi eesmärgi tõsta kaitsekulutused NATO poolt soovitud kahe protsendini SKP-st. Schulz on ka varem NATO kahe protsendi sihi kahtluse alla seadnud, vahendas Politico.

SPD juhtpoliitikud süüdistasid Merkelit ja tema erakonda Trumpi ees lipitsemises. Trump on korduvalt kritiseerinud neid NATO liikmeid, eriti rikkamaid Lääne-Euroopa riike, kes ei kuluta riigikaitsele vähemalt kaht protsenti SKP-st.

"Me ütleme selge "ei" Trumpi kahe protsendi eesmärgile," kirjutasid Schulz ja Opperman ning väitsid, et Merkel ja tema liitlased on "allunud Trumpi provokatsioonidele". Kahe SPD poliitiku arvates saaks kaitsekulutuste tõstmiseks mõeldud raha Saksamaal palju otstarbekamalt kasutada.

Kaitseministrit aga süüdistasid Schulz ja Oppermann halvas juhtimises ning varustusega seotud probleemides. Sotsiaaldemokraatide arvates võiks kaitsekulutuste tõstmine käia käsikäes diplomaatiale eraldatavate ressursside suurendamisega, samuti tuleks nende arvates panustada pigem kriiside ennetamisse ja humanitaarinitsiatiividesse. Samuti hoiatasid arvamusartikli autorid, et "mineviku tõttu" ei soovi maailm, et Saksamaast saaks Euroopa suurim sõjaline jõud.

Liidukantsler Merkeli Saksamaa Kristlik-Demokraatlik Liidu (CDU) ridadesse kuuluv Von der Leyen aga ütles esmaspäeval, et kaitsekulutuste tõstmine on vajalik Euroopa julgeoleku jaoks ning see näitab naaberriikidele ka seda, et Saksamaa peab oma sõna.

Kaitseministri sõnul on SPD arvamusavaldused osa nende "täielikult kihva keeratud valimiskampaaniast" ning Von der Leyeni hinnangul mõjuvad sellised väljaütlemised õõnestavalt nii Saksa sõduritele kui ka liitlastele.

Von der Leyen selgitas, et praegu kulutab Saksamaa riigikaitsele 1,26 protsenti SKP-st ning kahe protsendini on kavas jõuda aastaks 2024. Schulz on varem väitnud, et sisuliselt tähendaks selle eesmärgi täitmine, et praegust 37 miljardi euro suurust kaitse-eelarvet tuleks kahekordistada ja seeläbi saaks Saksamaast suurim sõjaline jõud Euroopas.

Kaitseminister rõhutas, et kui SPD on vastu kaitse-eelarve suurendamisele, siis on nad sisuliselt vastu ka relvajõudude moderniseerimisele.

Valimised toimuvad Saksamaal 24. septembril ning arvamusküsitluste kohaselt on CDU-l oma peamiseks konkurendiks oleva SPD ees märkimisväärne edumaa.