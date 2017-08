Mikser kritiseeris IRL-i: surmahirm ajab paanikasse

Justiitsminister Urmas Reinsalu tahab nimelt teha valitsusele ettepaneku toetada EKRE algatatud eelnõu, mis muudab kooseluseaduse kehtetuks. Reinsalu põhjendab ministeeriumi seisukohta sellega, et tänaseni pole vastu võetud kooseluseaduse juurde kuuluvaid rakendusakte, sest ei ole poliitilist üksmeelt.

Reinsalu koalitsioonipartner ei hoidnud end Facebookis Reinsalu algatust kommenteerides tagasi. "Urmas Reinsalu juriidilisse hämasse mässitud avaldus EKRE seaduseelnõu toetuseks asetub ühte ritta burkade keelustamise ja Moskvast okupatsioonikahjude välja nõudmisega. Tegu on katsetega päästa uppuvat parteipaati üksikute populistlike karjatuste abil, mis ei moodusta mingit maailmavaatelist tervikut ja millele ei eelne ega järgne mingit süsteemset tegevust," kirjutas Mikser.

Mikser rääkis, et IRL-i allakäigul on selge põhjus ja see on Urmas Reinsalu ja tema lähimate kaasvõitlejate poliitika tegemise viis. "Ei ole küll minu kui sotsiaaldemokraadi asi seda öelda, ent euroopaliku konservatismiga ei ole sellisel poliitikategemisel suuremat pistmist," hindas ta.

"Surmahirm ajab paanikasse, see kehtib ka erakonna puhul. Ilmselgelt ei ole paanika kaine analüüsi tegemiseks kõige sobivam seisund, aga kaine ja ausa analüüsi puhul jõuaks IRL hõlpsasti järelduseni, et nende viimaste aastate harvad eduelamused ei ole tulnud teps mitte siis, kui on üritatud järele kiita EKRE keskaegsetele arusaamadele traditsioonilistest pereväärtustest või joosta võidu "kõige rahvuslikuma" partei tiitlile," jätkas Mikser.

Mikseri sõnul oli valdav osa Laari-aegse Isamaa valijatest Euroopa- ja progressiusku ega samastanud konservatiivset maailmavaadet võõrastes magamistubades moraali järele valvamisega. "Lähemast minevikust väärib meenutamist, et ei Kross ja Alender ega ka Mihkelson ja Tsahkna ei lahkunud IRL-ist põhjusel, et pidasid oma partei rahvus- või moraalikonservatismi alaseid seisukohti nõrkadeks. Vastupidi, neid häiris populistlik visklemine ja läbikukkumisele määratud katsed olla "ekrest ekremad".

Sotsiaaldemokraadi sõnul on selgunud, et hoopis EKRE liikmed on "tõelised" konservatiivid. "Nüüd ähvardavad nemad IRL-i ajaloo prügikasti pühkida ja IRL-i ideoloogid aga ei näe oma hädadele muud lahendust kui püüda muutuda võimalikult nende sarnasteks," märkis Mikser.

Praeguses valitsuskoalitsioonis siiski kooseluseaduse tühistamiseks ega ka rakendusaktide vastuvõtmiseks hääli koos ei ole.

Mikseri kommentaaridele vastas päeva jooksul ka Reinsalu, kes kirjutas, et just seaduse vastuvõtjate hämamine ongi tänase õigussegase olukorra tekitanud.

"Kõigepealt väideti, et see seadus hakkab reguleerima 100 000 paari suhteid, kes täna on vabaabielus. See ei vasta tõele. Siis väideti, et see ei puuduta kolmandate isikute laste lapsendamist. Ka see ei vasta tõele. Siis väideti, et sel seadusel pole midagi pistmist abieluga. Ka see ei vasta tõele, sest sisuliselt püüti õiguskorda tuua paralleelabielu mõiste. Avaliku kriitika hirmus ei juletud seda otsesõnu öelda, vaid asuti liikuma samm-sammulise "kavala" õigustrikiga, muutes kooseluseaduse banaanikooreks, kus tegelikud materiaalõiguslikud suhted oleksid asetatud nn. rakendusaktidesse," sõnas Reinsalu.

"Lõpptulemus on tähelepanuväärne õiguslik ebaselgus, mille puhul ei suuda relevantselt hinnata, millised õigussuhted kehtivad ja millised mitte, ka projekti autorid ise. Nüüd on kohtutel kõvasti tööd ja kohus peab ise tuletama seadusandja tahet," lisas ta.

"Nii et hämamisega on tegeletud küll roppu moodi ja pikka aega. Ja paraku, hea valitsuskaaslane, selles juhtumis on on sul silmas mitte palk vaid lausa Tallinna Teletorn. Asi on tegelikult lihtne: õigusselgusetusele ei saa ehitada stabiilset õiguskorda," lõpetas Reinsalu.

Reinsalut kiitis EKRE liige Jaak Madison, kes ütles, et Reinsalu otsus toetada konservatiivide algatust on kiiduväärt.