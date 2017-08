Jakutskis peeti Sentsovi toetusavaldusel kinni kaks Pussy Rioti liiget

"Peeti kinni auto, milles me sõitsime. Istume jaoskonnas," ütles Aljohhina.

Pussy Rioti liikmed korraldasid ürituse paranduskoloonia nr. 1 juures, kus Sentsov karistust kannab, ja riputasid üles plakati "Free Sentsov".

Vene Põhja-Kaukaasia ringkonna sõjakohus mõistis 2015. aasta augustis Krimmis aasta varem kinni võetud Sentsovi poolsaarel "terrorirühma" loomise eest 20 aastaks range režiimiga kolooniasse.

Sentsov ja teine ukrainlane Oleksandr Koltšenko peeti Vene eriteenistuste poolt Krimmi poolsaarel kinni 2014. aasta mais ehk natuke aega pärast Krimmi annekteerimist Moskva poolt.

Venemaa föderaalne julgeolekuteenistus FSB väitis, et mehed kuulusid Venemaa poolt kuritegelikuks kuulutatud ukraina rahvuslaste organisatsiooni Parem Sektor ning planeerisid Krimmi linnades diversiooni- ja terroriakte.

Mõlemad mehed on süüdistusi, sealhulgas ka kuulumist organisatsiooni Parem Sektor, oma kinnipidamise algusest saadik eitanud.

Koltšenkole määrati 10-aastane vanglakaristus. Nii Sentsov kui ka Koltšenko peavad oma karistust kandma range režiimiga koloonias.

Märkimisväärne on asjaolu, et mõlema mehe üle peeti kohut justkui nad oleksid Venemaa kodanikud, kuigi mõlema puhul on endiselt tegu Ukraina kodanikega, kes pole kunagi Venemaa kodakondsust taotlenud.

Ukraina, lääneriigid ja mitmed inimõigusorganisatsioonid peavad mehi poliitvangideks.

Sentsovi vabastamise nimel on avaldusi teinud mitmed tuntud filmitegijad, näiteks Mike Leigh, Stephen Daldry ja Pedro Almodovar. Isegi Vene režissöör Nikita Mihhalkov, kes on aktiivselt toetanud Kremli poliitikat ning Krimmi annekteerimist, on mehe kaitseks sõna võtnud.

Sentsovi advokaadi kinnitusel on tema klienti FSB poolt ka piinatud.

Pussy Riot's Masha Alekhina and Olya Borisova are arrested.



They made a street action to support Oleg Sentsov, a political prisoner. https://t.co/55oXij1QCL — Pussy Riot (@pussyrrriot) August 7, 2017