Politsei otsib laste seksuaalses väärkohtlemises kahtlustatava mehe ohvreid

Eeluurimise ajal kogutud informatsiooni järgi ahvatles mees 8-aastast tüdrukut, meelitades ta enda juurde, kus ta teda seksuaalselt väärkohtles. Mees on varasemalt kriminaalkorras karistamata. Põhja ringkonnaprokuratuuri taotlusel ja kohtu loal viibib mees reedest alates vahi all.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupi juhi Reimo Raiveti sõnul on seni tuvastatud üks kannatanu, kuid mehe käitumismuster annab alust arvata, et ohvreid on veel. "Lapsed on oma olemuselt väga usaldavad. Seetõttu peavad vanemad jätkuvalt lastele meelde tuletama, et võõrastega kaasa ei minda, ükskõik, mida nad ei paku või kui sõbralikud nad ei tundu," sõnas Raivet.

Tema sõnul on selliste kuritegude avastamisel ja tõkestamisel oluline koostöö kogukonnaga. "Igasugusest kahtlusest tuleb alati julgelt teada anda politseile. Kui märkate tänaval last ja täiskasvanut, kelle omavahelises suhtluses on midagi kahtlustäratavat, ärge kõhelge pöörduda lapse poole või helistada hädaabinumbril," sõnas Raivet.

Politsei palub kõigil võimalike teiste süütegude pealtnägijatel ning kannatanutel võtta ühendust Põhja prefektuuri lastekaitseteenistuse telefonil 5301 9938.

Tänavu seitsme kuuga on Tallinnas ja Harjumaal politsei koos prokuratuuriga saatnud kohtusse 20 kriminaalmenetlust, mille käigus tuvastati 53 alla 14-aastast last, kelle suhtes pandi toime seksuaalkuritegu.