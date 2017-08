Itaalias süütasid vabatahtlikud pritsumehed ise põlenguid

"Kui mina saan kuskil bussis peksa, siis Elmar Vaher saab pähe – nii lihtne see ongi," ütles Eiki Nestor, kes armastab siiski aeg-ajalt bussiga liigelda. Riigikogu esimees on Eestis üks kõrgemaid poliitikuid, kel on õigus ihukaitsjatest loobuda, kuid välisvisiitidel saadab tedagi mitu julgestusautot. Poliitikud ja eksperdid rääkisid, kui range on Eesti eskortimise traditsioon võrreldes ülejäänud maailmaga ning kui kaugele on tuldud 90ndate "ülemate ja alamate Bütsantsi kultuurist".