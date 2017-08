Eesti osaleb Soome ja Venemaaga ühisel merepäästeõppusel

"Soome lahel on väga aktiivne laevaliiklus ning on oluline, et oleme võimaliku merel juhtunud õnnetuse puhul valmis professionaalselt ja operatiivselt reageerima. See eeldab oskust naaberriikide piirivalvega koostööd teha, et reaalses olukorras oleks tagatud kõigi olemasolevate ressursside parim kasutamine inimeste päästmiseks," ütles PPA integreeritud piirihalduse büroo juhtivpiirivalveametnik, kolonel Aimar Köss.

Aimar Kössi sõnul on tänavuse õppuse teemaks kopteriõnnetuse tagajärjel merre sattunud inimeste päästmine ning merereostuse lokaliseerimine.

Merepäästeõppuse korraldajad roteeruvad iga-aastaselt, tänavu on õppuse korraldajaks Venemaa. Õppus toimub Vene Föderatsiooni vetes Seskari saarest kirdes. Mullu korraldas samalaadset õppust Soome piirivalve, Eesti oli viimati korraldaja rollis 2012. aastal.