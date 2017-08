Eestlaste mobiilse andmeside kasutamine EL-is on hüppeliselt kasvanud

Suurem osa Euroopa Liidus reisivatest eestlastest lülitas pärast 15. juunit telefoniekraanil sisse selle andmesiderändlust lubava nupu. Et reisil olles telefonist Youtube´i vaatamine ei too enam kaasa šokeerivat telefoniarvet, on eestlaste mobiilikasutus välismaal teinud läbi hüppelise kasvu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tele2 müügi- ja turundusdirektor Kristjan Seema ütles, et keskmiselt on kasvanud interneti kasutamine Euroopa Liidus eelneva perioodiga võrreldes kolm korda ja puhkustepiirkondades kuni 60 korda.

Telia erakliendi- ja turundusüksuse juht Holger Haljand ütles samuti, et inimesed on välismaal oluliselt rohkem internetti kasutama hakanud. "Kui me eelmise aasta alguses tõime Põhjamaade-Balti paketi, siis nüüd EL-i mahtude lisamisega, viimase nelja kuuga on viiekordistunud mahud," ütles Haljand.

Elisa Eesti tooteturunduse juht Mailis Ploomann rääkis, et viimase aasta jooksul toimunud suurim erinevus on see, et lõviosa kodus mobiilset internetti kasutavatest klientidest kasutab ka Euroopas mobiilset internetti edasi.

Tehnilise Järelevalve Ameti sideturu osakonna juhataja Rivo Metsa sõnul võõrustavad ka Eesti mobiilivõrgud sel suvel varasemast kolm korda rohkem andmesiderändlust kasutavaid turiste. Võimalused selleks on soodsad, sest paljudes Euroopa Liidu riikides lubavad operaatorid kasutada andmesiderändlust kogu koduse paketi ulatuses. Eestis ja veel kuues liikmesriigis on regulaatorid telekomidel lubanud kasutada erandit.

Brüsselis väljatöötatud niinimetatud jätkusuutlikkuse mehhanism tähendab seda, et kui klient kasutab välismaal üle kuue gigabaidi andmemahtu, saab operaator küsida lisatasu. See on vajalik kõrgete hulgihindade tõttu, millest hoiavad eriti kiivalt kinni Lõuna-Euroopa telekomfirmad.

Rivo Metsa hinnangul eestlased niipea roam like at home´i lisatasuta ilma piiranguteta kasutada ei saa.

"Minu hinnangul ilma lisatasuta varianti ilma piiranguteta niipea ei tule. Tuleb arvestada, et jaehinnad langevad samuti, kuna siseriiklik tarbimine suureneb. Ühikuhind liigub eest ära hulgihinnalt, mis ei tule nii kiiresti järgi ja siis tekib see vahe, mida operaatorid peavad katma.

Telia erakliendi- ja turundusüksuse juht Holger Haljand märkis, et äriliselt see väga kasulik regulatsioon ei ole. "Aga kui me need hinnad alla oleme toonud, siis kasutusharjumuste muudatus tõstab kogu turgu ja kliendikogemust ja läbi selle on ta meile kasulik. Aga hinnad langesid juunis 85 protsenti - see näitab, mis see võib majandustulemustele tähendada," lõpetas Haljand.