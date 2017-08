Kolmapäeval saabub selge ja soe suveilm

Hommik on enamasti selge ja sajuta. Edelatuult on 4-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhusooja on 12 kuni 17 kraadi.

Päev on enamasti päikeseline ja kuiv. Edelatuul on sisemaal nõrk, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhusooja on 19 kuni 23 kraadi.

Õhtul on vaid õhukesi kõrgeid pilvi ja ilm on sajuta. Edelatuult 3-4, mere rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhusooja on 18 kuni 20 kraadi.

Neljapäeval tuleb juba aga lausa 26 soojakraadi.