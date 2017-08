Elering pole Estlinki konverterjaama rikke eest kompensatsiooni saanud

"Elering ei ole konverterjaama ehitajalt kompensatsiooni saanud, töökindluse 95 protsendi nõuet mõõdetakse kolme aasta pikkusel perioodil," ütles Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster BNS-ile. "Periood algas pärast 2015. aasta aprilli-mai katkestust. Kui periood läbi saab, siis selgub, kas 95 protsendi töökindluse nõue on täidetud või mitte."

2015. aasta aprilli lõpus alanud 18-päevase rikke tõttu Estlink 2 Püssi konverterjaamas oli Eesti-Soome suunal kättesaadav 358 megavatti võimsust 1016 megavati asemel ning Soome-Eesti suunal 342 megavatti 1000 megavati asemel. Katkestus tõi elektritarbijatele BNS-i hinnangul kuni 3,6 miljoni eurose lisakulu. Konverterjaama rikke tõttu oli Estlink 2 töökindlus häiritud umbes viiel protsendil kalendriaasta tundidest.

Kösteri sõnul oli Püssi konverterjaama ehitajal algses lepingus sees võimalus kolmeaastane periood uuesti käivitada. "Kui alguses on sissetöötamisprobleemid, siis tal on õigus öelda, et me [töökindluse nõuet] ei mõõda. [Siemensil] oli õigus öelda, et alustame perioodi pärast seda kuuajalist riket," ütles Köster, kelle sõnul ei saa Elering kokkuleppe kohaselt avaldada täpset kuupäeva, millal Siemens kolmeaastast perioodi uuesti alustas.

"Ühenduse rikete korral pole Eleringil ega konverterjaama ehitajal või hooldajal kohustust kompensatsiooni maksta turuosalistele ega tarbijatele. Selles osas on Eestis regulatsioon samasugune kui teistes riikides," ütles Köster.

Eesti-Soome merealuse alalisvooluühenduse Estlink 2 Püssi konverterjaama ehitas Siemens AG ja Siemens OY konsortsium, mille kohaselt peab ehitaja tagama Estlink 2 töökindluse piiranguteta elektrituru toimimiseks vähemalt 95 protsendil aasta tundidest. Möödunud aasta oktoobris sõlmis Elering Siemensi kontserniga lepingu sama alajaama hoolduseks.

Leping hõlmab plaanilist hooldust, plaanivälist hooldust ehk rikete likvideerimist, avariivalmisolekut ning seadmete tootjatehase telefonituge. Tehnoloogilistest seadmetest käsitleb leping vahelduvvoolu ja alalisvoolu jaotlaid, trafosid, muundurit, mõõte-, kaitse- ning juhtimisüsteeme, omatarbesüsteeme ning jahutussüsteemi.

Leping sõlmiti 2016. aasta oktoobris viieks aastaks võimalusega seda veel kolme aasta võrra pikendada, plaaniliste tegevuste eeldatav maksumus ulatub kaheksa-aastasel perioodil eeldatavalt 4,3 miljoni euroni.