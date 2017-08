Kaitsja taotles Savisaarele uut terviseekspertiisi, kohus ei nõustunud

Harju maakohtus teisipäeval jätkuval kohtuprotsessil taotles kaitsja Edgar Savisaarele täiendavat terviseekspertiisi, kuid kohus kohapeal nõu pidades otsustas, et ei rahulda seda taotlust.

Vandeadvokaat Oliver Nääsi sõnul ilmnes pärast eelmisel istungil Savisaare hospitaliseerimist, et tal on olnud insult. "Ajaliselt tuvasatamata hetkel on tal insult olnud," kinnitas Nääs.

Nääsi hinnangul on sellest tulenevalt Savisaarele vaja kindlasti teha uus terviseekspertiis. "Täiendava ekspertiisi mõte on selles, et tuvastada tema võime osaleda kohtumenetluses," märkis Nääs.

Edgar Savisaar ütles kohtule, et mõnikord nähakse vastuolu selles, et ta kavatseb kandeerida kohalikel valimistel. "Siin ei ole vastuolu. Ka raskelt haige inimene võib kandideerida," märkis Savisaar.

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus leidis, et täiendav terviseekspertiis pole vajalik ja prokuratuur kaitsja taotlust ei toeta.

"Kindlasti pole põhjendatud uue komisjoni moodustamine. Küsimused on saanud vastuse. Kõiki küsimusi on võimalik esitada kohtupidamise käigus," märkis Evestus.

Kohus vaagis taotlust kohapeal ja jättis selle rahuldamata.

14. juunil toimunud kohtuistungil kutsuti Keskerakonna endisele juhile Edgar Savisaarele enne istungi algust kiirabi, mis viis ta haiglasse.

Süüdistus

Riigiprokuratuur süüdistab Savisaart (67) Tallinna eelarvevahendite kasutamises enda ja Keskerakonna huvides ehk omastamises suures ulatuses, ametiisikuna ja grupis, samuti neljas altkäemaksu võtmise episoodis, rahapesus ning Keskerakonnale suures ulatuses keelatud annetuse vastu võtmises. Keskerakond on süüdistuse saanud juriidilise isikuna.

Savisaarele altkäemaksu andmises on süüdistuse saanud ärimehed Aivar Tuulberg (55), Alexander Kofkin (76), Hillar Teder (54) ja Vello Kunman (65).

Tallinna linnavolikogu esimeest Kalev Kallot (68) süüdistatakse kaasaaitamises altkäemaksu andmisele ja võtmisele ning Savisaarele altkäemaksu vahendamises süüdistatakse ekspoliitik Villu Reiljani (64), samuti peab kohtu ette astuma Põhja-Tallinna linnaosavanema endine asetäitja Priit Kutser (37).

Seitsme ametiisiku suhtes lõpetas prokuratuur kriminaalmenetluse aluse puudumise tõttu, kuna ametnike tegevus ei olnud kantud tahtlusest omastada linna vara erakonnale ega sellega seotud inimestele.