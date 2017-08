LAV-i parlamendis on Zuma umbusaldushääletus esimest korda salajane

Lõuna-Aafrika Vabariigi parlamendi spiiker Baleka Mbete andis teada, et teisipäeval toimuv umbusaldushääletus president Jacob Zuma asjus saab olema salajane.

Mbete oli sunnitud langetama sellise otsuse, sest opositsioonierakonnad viisid salajase hääletuse küsimuse konstitutsioonikohtusse, vahendas BBC.

Opositsioon usub, et salajasel hääletusel toetab korruptsioonis süüdistatud presidendi umbusaldamist ka märkimisväärne hulk võimupartei ehk Aafrika Rahvuskongress (ANC) rahvasaadikuid.

Varasemad umbusaldushääletused Zuma vastu, mida on olnud kokku seitse, on seni läbi kukkunud.

ANC on valitsenud Lõuna-Aafrika Vabariiki alates 1994. aastast ehk alates valgete vähemusvalitsuse lõpust ja erakonnal on parlamendis suur enamus.

Zumat on korduvalt korruptsioonis süüdistatud ning märtsis pälvis ta teravat kriitikat selle eest, et vallandas populaarse rahandusministri Pravin Gordhani.

Zuma peaks ANC-i esimehe kohalt tagasi astuma juba käesoleva aasta detsembris. Parteijuhi kohale on hetkel mitmeid kandidaate ning võitja saab tõenäoliselt ka järgmiseks presidendiks 2019. aastal toimuvate valimiste järel. Hetkel on favoriitideks asepresident Cyril Ramaphosa ning Zuma endine abikaasa ning soosik Nkosazana Dlamini-Zuma.

Parlamendi spiikri otsus on aga Lõuna-Aafrika Vabariigi poliitilises elus tekitanud küllaltki ootamatu olukorra, sest umbusaldushääletuse õnnestumise korral saaks riik uue - kuigi ajutise - presidendi juba teisipäeva õhtul. Nimelt on põhiseaduses kirjas, et presidendi umbusaldamise korral lähevad riigipea volitused 30 päevaks parlamendi spiikrile.

Poliitikavaatlejate sõnul on sisepinged võimuparteis nii suured, et salajase umbusaldushääletuse tulemust pole võimalik ette ennustada. Umbusaldushääletuse õnnestumiseks oleks vaja, et ANC-i 249-st rahvasaadikust hääletaks umbusaldamise poolt vähemalt 50.