EKRE avalikustas esinumbrid Tallinnas, valimisloosungiks on "Anname tuld!"

EKRE esinumbriks Põhja-Tallinnas on Mare Liiger, Nõmmel Wesse Allik, Pirital Kairet Remmak-Grassmann, Lasnamäel Kersti Kracht, Kristiines Urmas Reitelmann, Kesklinnas Monika Helme ja Urmas Espenberg. EKRE linnapeakandidaat on Martin Helme.

EKRE esimees Mart Helme ütles, et erakond paneb oma nimekirjad välja umbes pooltes Eesti omavalitsustes, põhiliselt panustatakse Tallinnale. "Põhiline on see, kas Keskerakond õnnestub Tallinnas võimult kukutada," ütles Mart Helme.

Valimisloosungi "Anname tuld!" kohta ütles Helme, et EKRE kavatseb tuld anda korruptantide, bürokraatide, rahvuste hävitamise, pagulaste maksumaksja kulul majutamise ja homopropaganda pihta.

"Tahame, et Eesti pealinn oleks éestikeelne. Kui vaja, siis veeretame ka päid. Venelased ei ole idioodid ja on võimelised eesti keele selgeks õppima," lausus Mart Helme.

Martin Helme lisas, et Tallinnas on peamiseks värske vere toomine võimule. Ta ütles, et samas ei välista EKRE koostööd pealinnas ühegi erakonnaga, sealhulgas Keskerakonnaga, kuna peamiseks on oma poliitikat ellu viia.