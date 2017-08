Paremaktivistide laev ei pääsenud ka Tuneesia sadamatesse

Tuneesia kalurid ja ametiühingud ei lasknud esmaspäeval riigi sadamatesse paremaktivistide laeva C-Star. Varem on laeva vastu võtmisest keeldunud ka Kreeka ja Sitsiilia sadamad.

Tuneesia ametiühingu UGTT eesmärgiks on, et ükski riigi sadam ei võtaks C-Stari vastu, vahendas ajaleht Helsingin Sanomat.

"Sõnum kõikidele meie töötajatele ja valvuritele: ärge laske seda rassistidelaeva Tuneesia sadamatesse. Hoidke neid eemal nii, nagu seda tegid meie vennad Zarzises ja Sfaxis," seisis ametiühingu teates oma liikmetele.

Nimetatud linnade sadamates takistasid pühapäeval C-Stari saabumist kohalikud kalamehed.

Immigratsiooni ja islami vastu olevate noorte aktivistide rühm Defend Europe asus laevaga C-Star teele juulis Djuboutist. Laevaoperatsiooni jaoks oli varem kogutud 75 000 eurot annetusi.

Aktivistide sõnul üritavad nad oma laevaga häirida mittetulundusühingute päästelaevade tegevust Vahemerel, sest aktivistide hinnangul aitavad abiorganisatsioonid kaasa inimsmugeldamisele.

Näiteks pühapäeval jälitasid nad abiorganisatsioonide Piirideta Arstid (Médecins Sans Frontières ehk MSF) ja SOS Mediterranée poolt rahastatud päästelaeva Aquarius.

"Alustame operatsiooni Liibüa rannikul ja kutsume teid üles lahkuma päästepiirkonnast, sest te olete magnetiks inimsmugeldajatele ja aitate neil teenida miljoneid," teatas C-Star Aquariusele.

Sarnase sõnumi saatsid aktivistid ka Hispaania abiorganisatsiooni laevale Golfo Azzurro, mis omakorda teatas vastuseks C-Starile, et aktivistid hädakutseteks mõeldud raadiosageduse vabastaksid.

Suurem osa C-Stari pardal olijatest on tõenäoliselt Prantsusmaalt, Saksamaalt, Austriast ja Itaaliast pärit paremäärmuslikud aktivistid.

Inimõigusorganisatsioonid on süüdistanud C-Stari aktiviste väga ohtlikus PR-trikis.

C-Stari senine reis on olnud problemaatiline juba Djiboutist lahkumisest saadik. Näiteks pidasid Egiptuse võimud selle Suessi kanalis kinni ja otsisid sealt relvi.

Samuti on osutunud keeruliseks laeva varustamine, sest sadamasse pole seda lastud ka Kreekas ja Sitsiilias.

Kõige kummalisem juhtum C-Stariga seoses on aga see, et osa Sri Lankalt pärit meeskonnast lahkus laevalt ning taotles ilmselt kuskil varjupaika.

ÜRO andmetel on käesoleval aastal üle Vahemere Itaalia rannikule jõudnud umbes 95 000 migranti. Vahemerd ületades on hukkunud 2378 migranti. Esimese kuue kuu jooksul on 30 protsenti päästeoperatsioonidest teostatud MTÜ-dest abiorganisatsioonide poolt.

Abiorganisatsioonide päästelaevad pole aga probleemiks ainult C-Stari aktivistide jaoks, vaid ka Itaalia võimud on asunud nende tegevust rohkem piirama. Rooma on kehtestanud abiorganisatsioonide päästelaevade jaoks põhjalikud uued reeglid ning nende eiramise korral ei lasta laevu enam Itaalia sadamatesse.