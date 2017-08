Rootsi politsei lõpetas eksminister Borgi asjus eeluurimise

Ajaleht Aftonbladet kirjutas reedel oma allikatele viidates peost Stockholmi saarestikus, kus viibis umbes 60 inimest. Peamiselt oli tegu Rootsi majandus- ja poliitikaelus mõjukate inimestega, vahendas Yle.

Artikli kohaselt oli Mõõdukasse Koalitsiooniparteisse kuulunud endine minister Borg peol naisi hooradeks sõimanud ning muuhulgas ka enesepaljastusega tegelenud.

Kusjuures Aftonbladet avaldas oma artikli esialgu ilma, et oleks Borgi nimeliselt maininud. Nimi avalikustati alles pärast seda, kui Borg oli ise Facebookis oma käitumise eest vabandust palunud. Lisaks teatas Borg laupäeva õhtul, et lähtudes soovist ettevõtteid negatiivse avaliku tähelepanu eest kaitsta, astub ta tagasi investeerimisfirma Kinnevik juhatuse aseesimehe kohalt ning loobub ka kohast Kinneviki omanduses oleva BIMA juhatuses.

Politsei alustas eeluurimist laupäeval - võimalikud seadusesätted puudutasid seksuaalset ahistamist ja ähvardamist.

Samas rõhutas politsei juba siis, et kahtlustused Borgi vastu on väga ebaselged. "Informatsioon sündmuste kohta on veel üsna ebamäärane. Mis täpsemalt on juhtunud ja millal? Me üritame sündmustes selgusele jõuda," selgitas Stockholmi politseijaoskonna juht Kristoffer Samsing.

Politseist selgitati teisipäeval ajalehele Aftonbladet, et uurimise jätkamine pole eriti tõenäoline, sest juhtumi puhul ei ole esile kerkinud kannatanuid ega tunnistajaid.