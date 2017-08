Brüssel: Hollandi mürgiste munade juhtum puudutab juba seitset riiki

Euroopa Komisjon teatas esmaspäeval, et ohtliku putukamürgiga saastunud mune on praeguste andmete kohaselt müüdud seitsmes Euroopa Liidu liikmesriigis ning seega on esialgu Hollandit, Saksamaad ja Belgiat puudutanud probleem palju ulatuslikum.

Hollandi võimud teatasid juuli lõpus, et nad on sulgenud ajutiselt hulga linnufarme, kus toodetud munades avastati liiga suur kogus kemikaali nimega fipronil. Tegemist on insektitsiidiga, mida kasutatakse putukatõrjeks, näiteks loomadelt parasiitide eemaldamiseks, kuid mis võib inimesel tekitada kahjustusi neerudes, maksas ja kilpnäärmes, vahendas Politico.

Fipronili kasutamine linnufarmides on kusjuures keelatud ning seda just nimelt seoses ohuga, mida see võib inimeste tervisele kujutada.

Holland on Euroopa suurim kanamunade ja nendest valmistatud toodete eksportija - aastas toodetakse riigis umbes 10 miljardit muna ning ekspordiks läheb neist umbes 65 protsenti.

Uurimise ajaks on Hollandis ajutiselt suletud umbes 180 linnufarmi.

Juhtunu tõttu on Belgia, Saksamaa ja Hollandi supermarketid eemaldanud müügist suuri koguseid Hollandist pärit kanamune. Ühe sakslasest ametniku sõnul võis Saksamaal müügile jõuda kuni 10 miljonit mürgist muna.

Uurimine on praeguseks esile toonud Belgia ettevõtte, kust on pärit fipronili sisaldanud insektitsiid, mida kasutati Hollandi linnufarmides.

Juhtumiga seoses on kriitikat pälvinud ka asjaolu, et näiteks Belgia võimud olid juba juunis teadlikud sellest, et Hollandi linnufarmidest pärit kanamunad võivad olla saastunud putukamürgiga. Belgia toiduohutusamet tunnistas, et nad olid võimalikust saastumisest teadlikud juba juunis, kuid seda ei avalikustatud, sest esialgne informatsioon oli osa pettuse uurimiseks algatatud juurdlusest.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja Anna-Kaisa Itkonen ütles esmaspäeval, et Holland, Belgia ja Saksamaa on teisi liikmesriike hoiatanud Euroopa Liidu toiduohutuse hoiatussüsteemi kaudu, et on võimalus, et nad on eksportinud teistesse riikidesse saastunud mune.

Näiteks hoiatas Holland potentsiaalselt ohtliku ekspordiartikli asjus 4. augustil Rootsit ja 6. augustil EL-i mitte kuuluvat Šveitsi. Saksamaa omakorda hoiatas 5. augustil Prantsusmaad ja Suurbritanniat.

"Kontrolli teostamine on nüüd juba Rootsi, Šveitsi ja Prantsusmaa võimude ülesanne, sest kõik need munadesaadetised on tuvastatavad," märkis Itkonen.

Hollandis võib minna hukkamisele miljoneid kanu

Hollandi linnufarmerid on aga hoiatanud, et munaskandaalil võivad olla väga tõsised ja esialgu arvatust palju ulatuslikumad tagajärjed, vahendas Reuters.

Näiteks Hollandi farmerite esindusorganisatsioon LTO hinnangul on võimalik, et fiproniliskandaali tõttu tuleb hukata miljoneid kanu.

Soome on imporditud Hollandist pärit munatooteid

Soome rahvusringhääling Yle teatab tolliametile viidates, et Hollandist on toodud Soome munadest tehtud tooteid - näiteks kuivatatud munakollaseid.

Toiduohutusameti Evira kinnitusel on tõenäoline, et nimetatud tooteid on kasutatud Soome toiduainetööstuses.

"Kui nendes toodetes oleks fipronili, siis meie arvestuste kohaselt oleks seda seal väga väike kogus," kommenteeris samas Evira juhtivametnik Leena Räsänen ja avaldas veendumust, et tarbijate jaoks pole tegu ohtliku olukorraga.

Tolli andmetel on Hollandist imporditud munatoodete kogused väiksed. Terveid mune pole Hollandist aga Soome toodud.

Belgias võib skandaal tuua kaasa tõsiseid poliitilisi tagajärgi

Politico aga kirjutab oma ülevaates, et äsjane mürgiste munade juhtum võib Belgias omada ka tõsiseid poliitilisi tagajärgi, sest sellel on mitmeid sarnaseid elemente 1999. aasta toiduohutusskandaaliga, mis tõi lõpuks kaasa valitsuse lagunemise.

1999. aasta juhtum sai alguse, kui ühe Flandria ettevõtte kaudu sattusid mürgised dioksiinid loomasööda sisse ning selle kaudu levis mürk mujale toidutööstusesse. Skandaal seisnes aga selles, et ametnikud olid probleemist teadlikud mitu kuud enne avalikustamist ning opositsioon süüdistas valitsust probleemi kinnimätsimises. Lõpuks astus tagasi ministreid, tarbijad olid paanikas, piimatoodete müük vähenes drastiliselt, suur kogus loomi hukati ning kõige tõsisema löögi sai Belgia toidutööstuse ja ametkondade usaldusväärsus ja maine, sealhulgas ka välisriikides. Näiteks kehtestas Prantsusmaa suurele osale Belgia toiduainetest pikaks ajaks impordikeelu.

Seetõttu võeti ka Belgia toiduohutusameti ülestunnistus, et nad olid võimalikust saastumisest teadlikud juba juunis, vastu suure pahameelega.

Belgia valitsus koguneb teemat erakorraliselt arutama kolmapäeval.

Hollandi mürgimune Eestis tõenäoliselt ei ole

Veterinaar- ja toiduameti (VTA) on varem öelnud, et Hollandis toodetud pestitsiididega saastunud mune tõenäoliselt Eestis ei ole.

"Meie andmetel Hollandi mune Eestis ei ole," ütles VTA pressiesindaja Martin Altraja reedel. Ta lisas, et samuti ei ole Eestis muid Hollandi munadest toodetud tooteid.

Statistikaameti andmetel ei ole viimase 10 aasta jooksul Eestisse Hollandist mune imporditud. Viimati toodi Hollandist mune Eestisse 2006. aastal.